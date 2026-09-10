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Новини
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Канада вироблятиме мільйони безпілотників, третина з них піде Україні, - Карні

Індустрія дронів

Марк Карні оголосив про запуск національного ринку дронів

Канада запускає національний цифровий ринок безпілотників для розвитку власного виробництва, а третину виготовлених дронів планують передавати Україні. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Марка Карні під час спілкування з медіа разом із Володимиром Зеленським.

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Канада розширює виробництво дронів

За словами Карні, національний цифровий ринок Defence Drone Initiative Marketplace з’єднає операторів та кінцевих користувачів із канадською оборонною екосистемою.

Це має прискорити пошук, придбання та використання безпілотних систем, а також засобів захисту від них.

Карні зазначив, що канадські Збройні сили зараз мають близько 2000 дронів. У найближчі роки країні знадобляться мільйони безпілотників.

"Наш уряд, уряд Канади, започаткував Ініціативу оборонних безпілотників для розширення вітчизняного виробництва безпілотників", – сказав прем’єр.

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Третину канадських дронів передадуть Україні

За словами Карні, запуск національного ринку безпілотників для канадських Збройних сил дасть змогу країні виробляти мільйони дронів протягом наступних двох років.

Він також повідомив, що нові контракти вдесятеро збільшать кількість безпілотників, доступних для ВПС Канади.

"Важливо, що третина всіх безпілотників, які ми виробляємо, піде на підтримку оборони України", – наголосив Карні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Карні: Є вагоме рішення Канади щодо пакету допомоги для ППО України. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5885) Зеленський Володимир (26927) Канада (1863) війна в Україні (9178) Карні Марк (77)
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Топ коментарі
+4
Великі лідери стають у чергу щоб вжарити рашку. Це якась русо*обія
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10.09.2026 22:14 Відповісти
+2
Для Канади запустити національний цифровий ринок безпілотників для розвитку власного виробництва - дуже розумне рішення. Це і оборона і забезпечення канадців роботою і можливість не переплачувати за зброю із США.
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10.09.2026 22:04 Відповісти
+2
Дякуємо Канада!
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10.09.2026 22:35 Відповісти

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