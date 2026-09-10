Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство
10 вересня Україна та Канада підписали низку двосторонніх документів, серед яких — Декларація про сторічне партнерство.
Про це стало відомо з трансляції ОП, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Декларацію про сторічне партнерство між Україною та Канадою підписали з української сторони Президент Володимир Зеленський, з канадської — Прем’єр-міністр Марк Карні.
У спільній заяві йдеться, що цим документом лідери країн зобов'язалися укласти угоду про сторічне партнерство задля поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між державами та підтримки справедливого й тривалого миру в Україні,
Спільна заява
"Канада продовжить задовольняти найнагальніші військові потреби України та підтримувати операцію UNIFIER, яку наразі продовжено до 2029 року. Канада продовжить зміцнювати Збройні сили України, приділяючи особливу увагу нагальним потребам у засобах протиповітряної оборони та перехоплювачах, водночас продовжуючи надавати навчання, військове обладнання, боєприпаси та іншу критично важливу військову підтримку", – йдеться у спільній заяві Зеленського та Карні.
Також зазначається, що країни створять довгострокове оборонно-промислове партнерство для спільного виробництва безпілотних систем, засобів протидії безпілотникам, засобів електронного придушення та боєприпасів.
- Канада та Україна також розширять торгівлю та інвестиції, співпрацюватимуть у сфері енергетичної безпеки, критично важливих корисних копалин, кібербезпеки та інших технологічних напрямів.
Канада збереже та посилить економічний тиск на РФ, а разом із партнерами по G7 вивчатиме способи використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії на користь України.
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