Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство

10 вересня Україна та Канада підписали низку двосторонніх документів, серед яких — Декларація про сторічне партнерство.

Про це стало відомо з трансляції ОП, інформує Цензор.НЕТ.

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Декларацію про сторічне партнерство між Україною та Канадою підписали з української сторони Президент Володимир Зеленський, з канадської — Прем’єр-міністр Марк Карні.

У спільній заяві йдеться, що цим документом лідери країн зобов'язалися укласти угоду про сторічне партнерство задля поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між державами та підтримки справедливого й тривалого миру в Україні,

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Спільна заява

"Канада продовжить задовольняти найнагальніші військові потреби України та підтримувати операцію UNIFIER, яку наразі продовжено до 2029 року. Канада продовжить зміцнювати Збройні сили України, приділяючи особливу увагу нагальним потребам у засобах протиповітряної оборони та перехоплювачах, водночас продовжуючи надавати навчання, військове обладнання, боєприпаси та іншу критично важливу військову підтримку", – йдеться у спільній заяві Зеленського та Карні.

Також зазначається, що країни створять довгострокове оборонно-промислове партнерство для спільного виробництва безпілотних систем, засобів протидії безпілотникам, засобів електронного придушення та боєприпасів.

Канада та Україна також розширять торгівлю та інвестиції, співпрацюватимуть у сфері енергетичної безпеки, критично важливих корисних копалин, кібербезпеки та інших технологічних напрямів.

Канада збереже та посилить економічний тиск на РФ, а разом із партнерами по G7 вивчатиме способи використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії на користь України.

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