Украина и Канада подписали декларацию о 100-летнем партнерстве

10 сентября Украина и Канада подписали ряд двусторонних документов, в числе которых — Декларация о столетнем партнерстве.

Об этом стало известно из трансляции ОП, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Декларацию о столетнем партнерстве между Украиной и Канадой подписали с украинской стороны президент Владимир Зеленский, с канадской — премьер-министр Марк Карни.

В совместном заявлении говорится, что этим документом лидеры стран обязались заключить соглашение о столетнем партнерстве в целях углубления экономического, политического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности между государствами, а также поддержки справедливого и прочного мира в Украине.

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Совместное заявление

"Канада продолжит удовлетворять самые насущные военные потребности Украины и поддерживать операцию UNIFIER, срок которой в настоящее время продлен до 2029 года. Канада продолжит укреплять Вооруженные силы Украины, уделяя особое внимание насущным потребностям в средствах противовоздушной обороны и перехватчиках, одновременно продолжая предоставлять обучение, военное оборудование, боеприпасы и другую критически важную военную поддержку", — говорится в совместном заявлении Зеленского и Карни.

Также отмечается, что страны создадут долгосрочное оборонно-промышленное партнерство для совместного производства беспилотных систем, средств противодействия беспилотникам, средств электронного подавления и боеприпасов.

Канада и Украина также расширят торговлю и инвестиции, будут сотрудничать в сфере энергетической безопасности, критически важных полезных ископаемых, кибербезопасности и других технологических направлений.

Канада сохранит и усилит экономическое давление на РФ, а вместе с партнерами по G7 будет изучать способы использования полной стоимости замороженных суверенных активов России в пользу Украины.

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