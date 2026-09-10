Карни заявил о поддержке Украины на пути к членству в НАТО и ЕС

Канада готова поддерживать Украину на пути к членству в НАТО и Европейском союзе. Кроме того, страна продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и право украинцев самостоятельно определять будущее своего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет "Укринформ".

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Карни заверил в поддержке Украины

По словам канадского премьера, Канада как союзник и партнер будет поддерживать Украину на пути в НАТО и ЕС.

"Как союзники и партнеры, мы будем поддерживать Украину на пути в НАТО и ЕС. Мы также продолжим поддерживать территориальную целостность Украины и основополагающий принцип, согласно которому будущее Украины могут определять только украинцы", — заявил Карни.

Он также отметил, что Канада и Украина будут работать над углублением связей, которые формировались на протяжении столетия.

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Канада поможет с восстановлением

Карни подчеркнул, что украинцы внесли вклад в развитие Канады. По его словам, после установления мира Канада поможет восстанавливать Украину.

"Украинцы помогли построить эту страну, поэтому Канада поможет восстановить Украину после наступления мира", — отметил глава канадского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне прибыл в Канаду. В ходе переговоров основное внимание планируется уделить защите украинского неба, подготовке к зиме и укреплению устойчивости Украины.