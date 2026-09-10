Карні заявив про підтримку України на шляху до членства в НАТО та ЄС

Канада готова підтримувати Україну на шляху до членства в НАТО та Європейському Союзі. Також країна продовжить підтримувати територіальну цілісність України та право українців самостійно визначати майбутнє своєї держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це перед зустріччю з Президентом України Володимиром Зеленським заявив Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, пише "Укрінформ".

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Карні запевнив у підтримці України

За словами канадського прем’єра, Канада як союзник і партнер підтримуватиме Україну на шляху до НАТО та ЄС.

"Як союзники та партнери, ми підтримаємо Україну на шляху до НАТО та ЄС. Ми також продовжимо підтримувати територіальну цілісність України та основоположний принцип, що майбутнє України можуть вирішувати лише українці", – заявив Карні.

Він також зазначив, що Канада та Україна працюватимуть над поглибленням зв’язків, які формувалися протягом століття.

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Канада допоможе з відбудовою

Карні наголосив, що українці зробили внесок у розбудову Канади. За його словами, після встановлення миру Канада допоможе відновлювати Україну.

"Українці допомогли збудувати цю країну, тож Канада допоможе відбудувати Україну після настання миру", – зазначив глава канадського уряду.

Президент України Володимир Зеленський напередодні прибув до Канади. Під час переговорів основну увагу планують приділити захисту українського неба, підготовці до зими та зміцненню стійкості України.