Зеленський прибув до Канади з триденним візитом
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Канади. Візит триватиме з 9 до 11 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіс премʼєр-міністра Канади Марка Карні.
У межах візиту президент України та перша леді побувають у Калгарі, Торонто та Норс-Бей.
В офісі Карні зазначили, що візит має привернути увагу до лідерства Канади у підтримці України та підтвердити прихильність Оттави до справедливого й тривалого миру.
Сторони зосередяться на обороні та енергетиці
Програма візиту передбачає обговорення спільних канадсько-українських пріоритетів.
Зокрема, йдеться про поглиблення оборонної, економічної та енергетичної співпраці між Україною та Канадою.
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