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Новини Візит Зеленського до Канади
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Зеленський прибув до Канади з триденним візитом

Зеленський прибув до Канади

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Канади. Візит триватиме з 9 до 11 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіс премʼєр-міністра Канади Марка Карні.

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У межах візиту президент України та перша леді побувають у Калгарі, Торонто та Норс-Бей.

В офісі Карні зазначили, що візит має привернути увагу до лідерства Канади у підтримці України та підтвердити прихильність Оттави до справедливого й тривалого миру.

Сторони зосередяться на обороні та енергетиці

Програма візиту передбачає обговорення спільних канадсько-українських пріоритетів.

Зокрема, йдеться про поглиблення оборонної, економічної та енергетичної співпраці між Україною та Канадою.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26927) Канада (1863)
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Топ коментарі
+15
Оце пристроїлось зеЛайно,за рахунок свого племені по світу мандрує, з результатом аж ціле ніху..я,а плем'я в цей час від сросійських ракет гине та по подвалам сидить. Ніхто цього блазня не запрошує,так воно само без мила лізе.
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10.09.2026 07:01 Відповісти
+12
Дивно. Простти петріоти у трампа, а їхати перед уим в Канаду. Це щоб розбесити рудого і той ніх не дав?
Зе не розуміє, що всі його дії вже легко прочитати ?
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10.09.2026 06:58 Відповісти
+8
Ішак і надалі подорожує.
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10.09.2026 07:10 Відповісти

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