Зеленський прибув до Канади з триденним візитом

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув до Канади. Візит триватиме з 9 до 11 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіс премʼєр-міністра Канади Марка Карні.

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У межах візиту президент України та перша леді побувають у Калгарі, Торонто та Норс-Бей.

В офісі Карні зазначили, що візит має привернути увагу до лідерства Канади у підтримці України та підтвердити прихильність Оттави до справедливого й тривалого миру.

Сторони зосередяться на обороні та енергетиці

Програма візиту передбачає обговорення спільних канадсько-українських пріоритетів.

Зокрема, йдеться про поглиблення оборонної, економічної та енергетичної співпраці між Україною та Канадою.

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