Зеленский прибыл в Канаду с трехдневным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Канаду. Визит продлится с 9 по 11 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на офис премьер-министра Канады Марка Карни.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В рамках визита президент Украины и первая леди посетят Калгари, Торонто и Норт-Бэй.

В офисе Карни отметили, что визит призван привлечь внимание к лидерству Канады в поддержке Украины и подтвердить приверженность Оттавы справедливому и прочному миру.

Стороны сосредоточатся на вопросах обороны и энергетики

Программа визита предусматривает обсуждение совместных канадско-украинских приоритетов.

В частности, речь идет об углублении сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики между Украиной и Канадой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский по пути в Канаду встретился с главой МИД Исландии: обсуждали энергетику и ПВО