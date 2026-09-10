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Новости Визит Зеленского в Канаду
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Зеленский прибыл в Канаду с трехдневным визитом

Зеленский прибыл в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Канаду. Визит продлится с 9 по 11 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на офис премьер-министра Канады Марка Карни.

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В рамках визита президент Украины и первая леди посетят Калгари, Торонто и Норт-Бэй.

В офисе Карни отметили, что визит призван привлечь внимание к лидерству Канады в поддержке Украины и подтвердить приверженность Оттавы справедливому и прочному миру.

Стороны сосредоточатся на вопросах обороны и энергетики

Программа визита предусматривает обсуждение совместных канадско-украинских приоритетов.

В частности, речь идет об углублении сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики между Украиной и Канадой.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25774) Канада (2218)
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Топ комментарии
+19
Оце пристроїлось зеЛайно,за рахунок свого племені по світу мандрує, з результатом аж ціле ніху..я,а плем'я в цей час від сросійських ракет гине та по подвалам сидить. Ніхто цього блазня не запрошує,так воно само без мила лізе.
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10.09.2026 07:01 Ответить
+16
Дивно. Простти петріоти у трампа, а їхати перед уим в Канаду. Це щоб розбесити рудого і той ніх не дав?
Зе не розуміє, що всі його дії вже легко прочитати ?
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10.09.2026 06:58 Ответить
+10
Ішак і надалі подорожує.
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10.09.2026 07:10 Ответить

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