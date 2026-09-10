Зеленский прибыл в Канаду с трехдневным визитом
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Канаду. Визит продлится с 9 по 11 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на офис премьер-министра Канады Марка Карни.
В рамках визита президент Украины и первая леди посетят Калгари, Торонто и Норт-Бэй.
В офисе Карни отметили, что визит призван привлечь внимание к лидерству Канады в поддержке Украины и подтвердить приверженность Оттавы справедливому и прочному миру.
Стороны сосредоточатся на вопросах обороны и энергетики
Программа визита предусматривает обсуждение совместных канадско-украинских приоритетов.
В частности, речь идет об углублении сотрудничества в области обороны, экономики и энергетики между Украиной и Канадой.
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