Канада готова присоединиться к антибаллистической программе FREYJA, - Зеленский. ВИДЕО
Премьер-министр Канады Марк Карни заверил, что Канада готова присоединиться к Европейской антибаллистической программе FREYJA, предоставив свои технологии.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с Марком Карни, передает Цензор.НЕТ.
Помощь от Канады
"Благодарен Канаде и премьер-министру Марку Карни за то, что наши переговоры всегда содержательны и сосредоточены на том, что может помочь защитить жизни уже сейчас", — отметил Зеленский.
Как отмечается, стороны подробно обсудили возможности обеспечения финансовой устойчивости Украины в этом и следующем году.
"Спасибо за готовность помочь с поиском необходимого финансирования для нужд бюджета и наших воинов", - добавил президент.
Программа FREYA
Также Зеленский рассказал о фактически постоянных российских ударах баллистическими ракетами и дронами.
"Марк заверил, что Канада готова присоединиться к нашей Европейской антибаллистической программе FREYJA, предоставив свои технологии. Это необходимый и своевременный шаг. Также будут дополнительные поставки оборонной продукции", — сообщил президент.
Двусторонние проекты
Кроме того, Зеленский и Карни очень содержательно обсудили перспективные двусторонние проекты в сфере обороны и экономики. В частности, сейчас команды прорабатывают Drone Deal.
"Рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем заключить полноценное соглашение. Спасибо, Марк! Спасибо народу и всей Канаде за весомую поддержку", — отметил президент.
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