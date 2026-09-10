Канада готова присоединиться к антибаллистической программе FREYJA, - Зеленский. ВИДЕО

Премьер-министр Канады Марк Карни заверил, что Канада готова присоединиться к Европейской антибаллистической программе FREYJA, предоставив свои технологии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с Марком Карни, передает Цензор.НЕТ.

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Помощь от Канады

"Благодарен Канаде и премьер-министру Марку Карни за то, что наши переговоры всегда содержательны и сосредоточены на том, что может помочь защитить жизни уже сейчас", — отметил Зеленский.



Как отмечается, стороны подробно обсудили возможности обеспечения финансовой устойчивости Украины в этом и следующем году.

"Спасибо за готовность помочь с поиском необходимого финансирования для нужд бюджета и наших воинов", - добавил президент.

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Программа FREYA

Также Зеленский рассказал о фактически постоянных российских ударах баллистическими ракетами и дронами.

"Марк заверил, что Канада готова присоединиться к нашей Европейской антибаллистической программе FREYJA, предоставив свои технологии. Это необходимый и своевременный шаг. Также будут дополнительные поставки оборонной продукции", — сообщил президент.

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Двусторонние проекты

Кроме того, Зеленский и Карни очень содержательно обсудили перспективные двусторонние проекты в сфере обороны и экономики. В частности, сейчас команды прорабатывают Drone Deal.

"Рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем заключить полноценное соглашение. Спасибо, Марк! Спасибо народу и всей Канаде за весомую поддержку", — отметил президент.