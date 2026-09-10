Зеленский встретился с Карни: Есть важное решение Канады относительно пакета помощи для ПВО Украины. ФОТО

Президент Владимир Зеленский начал двусторонний визит с встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Так, президент поблагодарил Карни за приглашение в Канаду и заявил о "очень содержательных переговорах".

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Нужен прочный и длительный мир

"Мы построили прекрасные отношения между нашими народами, прочные и надежные отношения между нашими правительствами. Благодарен за все пакеты помощи, за все, что Канада сделала на протяжении всей этой войны. Мы действительно это ценим. Чтобы прийти к миру, нам нужно быть сильными. Нам нужен прочный и длительный мир для нашего государства. И мы благодарны за то, что на этом пути у нас есть такие сильные друзья, как Канада", — подчеркнул Зеленский.

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Поддержка Украины

Отмечается, что Зеленский и Карни обсуждали зимний пакет поддержки и энергетику.

"Это очень важно. Сегодня принято весомое решение Канады. Очень важный пакет помощи для противовоздушной обороны. В мире наблюдается большой дефицит таких систем и ракет к ним. И мы благодарны за эту поддержку.

Очень рад быть здесь, среди друзей. Спасибо за вашу поддержку – поддержку Украины, украинцев, наших детей, нашего суверенитета и территориальной целостности", – добавил президент.

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