Зеленський зустрівся з Карні: Є вагоме рішення Канади щодо пакету допомоги для ППО України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський розпочав двосторонній візит із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Так, президент подякував Карні за запрошення до Канади і заявив про "дуже змістовні перемовини".

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Потрібен сильний і тривалий мир

"Ми побудували чудові відносини між нашими народами, міцні та надійні відносини між нашими урядами. Вдячний за всі пакети допомоги, за все, що Канада зробила протягом усієї цієї війни. Ми справді це цінуємо. Щоб прийти до миру, нам потрібно бути сильними. Нам потрібен сильний і тривалий мир для нашої держави. І ми вдячні за те, що на цьому шляху маємо таких сильних друзів, як Канада", - наголосив Зеленський.

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Підтримка України

Зазначається, що Зеленський і Карні говорили про зимовий пакет підтримки, енергетику.

"Це дуже важливо. Сьогодні є вагоме рішення Канади. Дуже важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони. У світі є великий дефіцит таких систем і ракет до них. І ми вдячні за цю підтримку.

Дуже радий бути тут, серед друзів. Дякую за вашу підтримку – підтримку України, українців, наших дітей, нашого суверенітету й територіальної цілісності", - додав президент.

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