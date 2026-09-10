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Новини Відео Підтримка України
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Зеленський після нових атак РФ: Світ бачить, що робить Росія. Сьогодні будуть рішення про додаткові пакети підтримки для України. ВIДЕО

Україна працює з партнерами, щоб захисти населення від російського терору. Сьогодні будуть рішення щодо, зокрема, оборонної підтримки України та захисту неба.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Атаки РФ

"Сьогодні у нашому Павлограді росіяни убили дронами людей, які просто були поруч із торговельними центрами. Станом на зараз відомо, що чотири людини загинули… Мої співчуття рідним і близьким. Більше 60 людей поранені тільки одним цим ударом. Усім надається допомога. Десятки людей поранені і в Краматорську ударом російських бомб просто по житлових будинках", - нагадав він.

Також зазначається, що під ударами були інші міста й громади Дніпровщини та Донеччини, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Вже ввечері були під атакою Дніпро і Київ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Павлограду: 4 загиблих та 60 поранених, серед них – діти. ФОТОрепортаж (оновлено)

Нові пакети підтримки

Зеленський наголосив, що Україна працює максимально з нашими партнерами, щоб ми могли давати захист українцям від такого російського терору.

"Сьогодні будуть рішення про додаткові пакети підтримки для України, зокрема оборонної і зокрема для нашого захисту неба. Готуємо й додаткові пакети підтримки. Світ бачить, що робить Росія. І буде підтримка для України. Сто відсотків уваги зараз цьому – конкретне посилення нашого захисту, конкретне фінансування для оборони, конкретні можливості для виробників зброї, щоб захищати життя. Дякую всім, хто допомагає!" - додав він.

Також дивіться: Ворог вдарив по Краматорську 6 ФАБами: вже відомо про 22 поранених, серед яких - немовля. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (26955) Краматорськ (985) Павлоград (233) підтримка (835) Донецька область (11810) Дніпропетровська область (5268) Павлоградський район (197) Краматорський район (1497)
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Топ коментарі
+22
Боже, як він вже дістав(
Коли маррдери сядуть у в'язницю, пакетом!!!
Кароїди мерезенні!
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10.09.2026 20:04 Відповісти
+8
"Сьогодні будуть рішення про додаткові пакети підтримки для України" , у нас цих пакетів і безпекових угод тисячі, а люди гинуть , Київ скоро буде як Бахмут, роботи нема бо підприємства закриваються , магазини напівпусті ... а воно насміхається
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10.09.2026 20:11 Відповісти
+8
В цю ссянину хтось вірить? Коли вся влада тупо зашкварена в дикій корупції і безладу в системі, покажіть мені ту біомасу яка до сих пір вірить йому?
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10.09.2026 20:14 Відповісти

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