Зеленський після нових атак РФ: Світ бачить, що робить Росія. Сьогодні будуть рішення про додаткові пакети підтримки для України. ВIДЕО
Україна працює з партнерами, щоб захисти населення від російського терору. Сьогодні будуть рішення щодо, зокрема, оборонної підтримки України та захисту неба.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Атаки РФ
"Сьогодні у нашому Павлограді росіяни убили дронами людей, які просто були поруч із торговельними центрами. Станом на зараз відомо, що чотири людини загинули… Мої співчуття рідним і близьким. Більше 60 людей поранені тільки одним цим ударом. Усім надається допомога. Десятки людей поранені і в Краматорську ударом російських бомб просто по житлових будинках", - нагадав він.
Також зазначається, що під ударами були інші міста й громади Дніпровщини та Донеччини, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Вже ввечері були під атакою Дніпро і Київ.
Нові пакети підтримки
Зеленський наголосив, що Україна працює максимально з нашими партнерами, щоб ми могли давати захист українцям від такого російського терору.
"Сьогодні будуть рішення про додаткові пакети підтримки для України, зокрема оборонної і зокрема для нашого захисту неба. Готуємо й додаткові пакети підтримки. Світ бачить, що робить Росія. І буде підтримка для України. Сто відсотків уваги зараз цьому – конкретне посилення нашого захисту, конкретне фінансування для оборони, конкретні можливості для виробників зброї, щоб захищати життя. Дякую всім, хто допомагає!" - додав він.
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