Рашисти вдарили по Павлограду: 4 загиблих та 60 поранених, серед них – діти. ФОТОрепортаж (оновлено)

10 вересня російські війська атакували місто Павлоград на Дніпропетровщині. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Двоє людей загинули, щонайменше вісімнадцять дістали поранень через атаку росіян на Павлоград.

Через російський удар горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин.

Деякі медіа пишуть, що росіяни вдарили по ТРЦ посеред дня, коли на вулицях було багато людей.

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ДСНС уточнили, що під час ліквідації наслідків ворожої атаки травмовані двоє співробітників ДСНС. Їх госпіталізували до лікарні.

Офіс Генпрокурора повідомив, що троє людей загинули, 34 — зазнали поранень, серед них — дитина.

Ганжа повідомив, що станом на 18:30 відомо, що 4 людей загинули, понад 60 дістали поранень. Серед поранених троє дітей. Це хлопці 13, 14 і 15 років.

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Інші атаки ворога

10 вересня росіяни вдарили двома КАБами по Сумах, зокрема по житловому сектору на околиці міста.

Вони також повторно атакували торговельний центр. Загалом у Сумах постраждали 11 людей, серед них поранені троє дітей — дівчатка 8-ми та 17 років та 14-річний хлопчик. Медики надають їм необхідну допомогу.

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