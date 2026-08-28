Окупанти вдарили по супермаркету в Павлограді: загинув 17-річний юнак, семеро поранених, з них троє - у важкому стані. ВIДЕО (оновлено)
Сьогодні, 28 серпня, російські війська завдали удару по Павлограду в Дніпропетровській області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, унаслідок атаки сталося займання.
Спершу повідомлялося про двох поранених. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Павлоград зросла до чотирьох. Повідомляється, що троє з них - у важкому стані.
Оновлена інформація
Пізніше голова ОВА повідомив, що у Павлограді зайнявся господарський супермаркет. Також понівечений приватний будинок.
Поранень дістали семеро людей. Двоє жінок 20 і 56 років та 69-річний чоловік госпіталізовані у важкому стані. Ще четверо жінок лікуватиуться амбулаторно.
Згодом Ганжа поінформував, що одна людина, яка перебувала у господарському супермаркеті Павлограда, не виходить на зв'язок.
"Ворожа атака на Павлоград забрала життя 17-річного юнака. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - написав він пізніше.
Удари по області
Загалом протягом дня ворог понад 20 разів атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.
- На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок та автівка. Поранень дістала 41-річна жінка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості.
- У Синельниківському районі противник цілив по Васильківській і Миколаївській громадах. Понівечені приватні оселі.
- На Криворіжжі росіяни били по Зеленодольській громаді. Пошкоджена інфраструктура.
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