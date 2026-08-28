Окупанти вдарили по супермаркету в Павлограді: загинув 17-річний юнак, семеро поранених, з них троє - у важкому стані. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 28 серпня, російські війська завдали удару по Павлограду в Дніпропетровській області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок атаки сталося займання.

Спершу повідомлялося про двох поранених. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Павлоград зросла до чотирьох. Повідомляється, що троє з них - у важкому стані.

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Оновлена інформація

Пізніше голова ОВА повідомив, що у Павлограді зайнявся господарський супермаркет. Також понівечений приватний будинок.

Поранень дістали семеро людей. Двоє жінок 20 і 56 років та 69-річний чоловік госпіталізовані у важкому стані. Ще четверо жінок лікуватиуться амбулаторно.

Згодом Ганжа поінформував, що одна людина, яка перебувала у господарському супермаркеті Павлограда, не виходить на зв'язок.

"Ворожа атака на Павлоград забрала життя 17-річного юнака. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - написав він пізніше.

Удари по області

Загалом протягом дня ворог понад 20 разів атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.