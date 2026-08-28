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Новости Удар по Павлограду
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Оккупанты ударили по супермаркету в Павлограде: семеро раненых, из них трое - в тяжелом состоянии. ВИДЕО (обновлено)

Сегодня, 28 августа, российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, вследствие атаки произошло возгорание.

Сначала сообщалось о двух раненых. Позже стало известно, что число пострадавших вследствие вражеской атаки на Павлоград возросло до четырех. Сообщается, что трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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Обновленная информация

Позже глава ОВА сообщил, что в Павлограде загорелся хозяйственный супермаркет. Также изуродован частный дом.

Ранения получили семь человек. Две женщины 20 и 56 лет и 69-летний мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще четверо женщин будут лечиться амбулаторно.

Удары по области

Всего в течение дня враг более 20 раз атаковал четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой.

  • На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская громады. Поврежден многоквартирный дом и автомобиль. Ранения получила 41-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
  • В Синельниковском районе противник целил по Васильковской и Николаевской громадам. Изуродованы частные дома.
  • На Криворожье россияне били по Зеленодольской громаде. Повреждена инфраструктура.

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обстрел (35107) Павлоград (258) Днепропетровская область (5662) Павлоградский район (189)
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Топ комментарии
+11
Немає чим збивати не тільки балістику, а в реактивні дрони? То хто це знову забувся зробити систему ППО на восьмому році одноосібного правління?
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28.08.2026 20:48 Ответить
+2
33 метра
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28.08.2026 19:46 Ответить
+1
Епіцентр горить чого б це замовчувати
показать весь комментарий
28.08.2026 19:26 Ответить

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