Оккупанты ударили по супермаркету в Павлограде: семеро раненых, из них трое - в тяжелом состоянии. ВИДЕО (обновлено)
Сегодня, 28 августа, российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, вследствие атаки произошло возгорание.
Сначала сообщалось о двух раненых. Позже стало известно, что число пострадавших вследствие вражеской атаки на Павлоград возросло до четырех. Сообщается, что трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновленная информация
Позже глава ОВА сообщил, что в Павлограде загорелся хозяйственный супермаркет. Также изуродован частный дом.
Ранения получили семь человек. Две женщины 20 и 56 лет и 69-летний мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще четверо женщин будут лечиться амбулаторно.
Удары по области
Всего в течение дня враг более 20 раз атаковал четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой.
- На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская громады. Поврежден многоквартирный дом и автомобиль. Ранения получила 41-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.
- В Синельниковском районе противник целил по Васильковской и Николаевской громадам. Изуродованы частные дома.
- На Криворожье россияне били по Зеленодольской громаде. Повреждена инфраструктура.
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