Почти 40 вражеских атак за день и 8 раненых: РФ обстреляла два района Днепропетровщины

По состоянию на 18:30 российские оккупационные войска почти 40 раз обстреляли два района Днепропетровской области. Враг применял беспилотники, артиллерию и авиабомбы, в результате чего восемь человек получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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Никопольский район подвергся наибольшему количеству ударов

В Никопольском районе россияне атаковали Никополь, Марганецкую, Покровскую и Червоногригоровскую громады.

Повреждения получили лицей, колледж, магазины, многоквартирный дом и автомобили.

"В результате вражеского удара по центру Никополя пострадали шесть человек. Трое находятся в больнице. Еще трое будут лечиться амбулаторно", — сообщил Ганжа.

Еще двое человек получили ранения в Покровской громаде. Мужчина в возрасте 65 лет был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 59-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

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Под ударом также оказался Синельниковский район

В Синельниковском районе российские войска атаковали Васильковскую и Петропавловскую громады.

В результате обстрелов повреждены частные дома.

Напомним, 27 августа враг нанес удар по ТЦ в Харькове: один человек погиб, еще пятеро — ранены.

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