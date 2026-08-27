Майже 40 ворожих атак за день та 8 поранених: РФ обстріляла два райони Дніпропетровщини

Російські окупаційні війська станом на 18:30 майже 40 разів атакували два райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби, внаслідок чого поранення дістали восьмеро людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Нікопольщина зазнала найбільше ударів

На Нікопольщині росіяни атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади.

Пошкоджень зазнали ліцей, коледж, магазини, багатоквартирний будинок і автомобілі.

"Через ворожий удар по середмістю Нікополя постраждали шестеро людей. Троє в лікарні. Ще троє лікуватимуться амбулаторно", – повідомив Ганжа.

Ще двоє людей дістали поранення у Покровській громаді. Чоловіка віком 65 років госпіталізували у стані середньої тяжкості. 59-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’ятеро людей поранені через атаку РФ на Нікополь: двоє постраждалих - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Під ударом також опинилася Синельниківщина

На Синельниківщині російські війська атакували Васильківську та Петропавлівську громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки.

Нагадаємо, 27 серпня ворог вдарив по ТЦ у Харкові: загинула людина, ще п’ятеро - поранені.

Читайте: Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу