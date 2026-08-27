Ворог вдарив по ТЦ у Харкові: загинула людина, ще п’ятеро - поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вдень 27 серпня російські загарбники вдарили бойовим дроном по Основ’янському району Харкова. Ворог поцілив по одному з торговельних центрів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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"Надходить інформація про постраждалих внаслідок удару по торговельному центру. Їх кількість і стан уточнюються.

Наразі відомо про трьох постраждалих, один з них у вкрай важкому стані", - йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника ОВА Олега Синєгубова, станом на 12:40 відомо про одного загиблого 40-річного чоловіка. Ще двоє людей постраждали.

Згодом кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до чотирьох людей.

За даними місцевих телеграм-каналів, ворог вдарив по "Епіцентру".

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Оновлена інформація

Як розповіли в Харківській обласній прокуратурі, вдень зафіксовано влучання БпЛА по торговельному центру в Харкові. За попередніми даними, російська армія застосувала безпілотник типу "Герань-4 Сікер".

Унаслідок атаки загинув чоловік. Троє жінок та двоє чоловіків дістали поранення.

Зазначається, що будівля зазнала пошкоджень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наслідки атаки





