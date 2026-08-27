Враг нанес удар по ТЦ в Харькове: один человек погиб, двое пострадали (обновлено)

Днем 27 августа российские захватчики нанесли удар боевым дроном по Основянскому району Харькова. Враг поразил один из торговых центров города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"Поступает информация о пострадавших в результате удара по торговому центру. Их количество и состояние уточняются.

На данный момент известно о трех пострадавших, один из них находится в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По информации главы ОГА Олега Синегубова, по состоянию на 12:40 известно об одном погибшем 40-летнем мужчине. Еще два человека пострадали.

Впоследствии количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло до четырех человек.

По данным местных Telegram-каналов, враг нанес удар по "Эпицентру".

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