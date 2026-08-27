Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Ввечері 27 серпня у повітряному просторі України фіксується рух російських безпілотників. У низці областей України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 18:22 - Повідомлялося про Реактивні БпЛА в напрямку Одещини з Чорного моря. Реактивні БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину, а також БпЛА на Харків з півночі.

О 18:23 - Реактивний БпЛА на Тульчин на Вінниччині з півдня, курс на північно-західний напрямок.

О 18:28 - Реактивний БпЛА на Чорноморське.

О 18:30 - Реактивний БпЛА на Тиврів/Вінницю з півдня.

О 18:33 - БпЛА на Харків з півночі та півдня. БпЛА на Запоріжжя зі сходу.

О 18:34 - Реактивний БпЛА на Київ з півночі.

Оновлена інформація

О 18:48 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 18:50 - БпЛА на Суми з півночі.

О 18:53 - БпЛА на сході від Харкова, курс на північ.

О 18:55 - Нові групи реактивних БпЛА із заходу Чернігівщини, курс на Київщину.

О 18:57 - Реактивний БпЛА на заході від Катлабуг на Одещині, курс на Ізмаїл.

О 19:04 - Реактивний БпЛА курсом на Велику Димерку на Київщині з півночі.

О 19:06 - БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 19:06 - Реактивний БпЛА на Бровари/Київ.

Оновлена інформація

О 19:18 - Реактивний БпЛА курсом на Харківщину з півночі Дніпропетровщини Реактивні БпЛА на півдні та сході Харківщини, на північно-західний напрямок.

О 19:24 - Реактивні БпЛА в р-ні. Броварів.

О 19:25 - Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

О 19:37 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 19:43 - Реактивні БпЛА східніше Кременчука курс північний.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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