Пошкоджений атакою РФ Центр дитячої медицини у Києві тимчасово припинив прийом пацієнтів

Центр дитячої медицини у Солом’янському районі Києва вже тиждень не приймає пацієнтів після російської атаки 20 серпня. Повернути дітей і медиків до пошкоджених будівель зможуть лише після того, як експерти підтвердять, що перебувати там безпечно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Департаменті охорони здоров’я Києва.

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У міській владі окремо наголосили: про закриття дитячого медзакладу не йдеться. Його роботу призупинили тимчасово через наслідки російського удару.

Після атаки Центр припинив госпіталізацію та амбулаторний прийом

Центр дитячої медицини Київської міської клінічної лікарні №5 серйозно постраждав під час російської атаки на столицю 20 серпня.

У будівлях були пошкоджені вікна, постраждав транспорт, а територію засипало уламками скла та будівельних конструкцій.

Відтоді Центр не проводить госпіталізацію, не приймає пацієнтів амбулаторно та загалом не надає медичну допомогу за пошкодженою адресою.

Самого візуального огляду будівель, пояснюють у Департаменті охорони здоров’я, недостатньо, щоб дозволити повернення пацієнтів і персоналу. Після удару могли виникнути пошкодження, яких не видно зовні.

"Візуальний огляд не дає можливості визначити повний характер та обсяг пошкоджень. Для встановлення можливості подальшої безпечної експлуатації будівель необхідне відповідне комісійне та/або технічне обстеження", – пояснили у департаменті.

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Будівлі перевірить "Київекспертиза"

Технічне обстеження має провести комунальне підприємство "Київекспертиза". Фахівці перевірятимуть конструктивні елементи будівель, інженерні мережі та інші системи, щоб з’ясувати, чи не залишилося прихованих пошкоджень після російського удару.

Лише після отримання висновків про безпечний технічний стан приміщень Центр зможе відновити роботу.

У Київській міській клінічній лікарні №5 наголосили, що поспішати з поверненням до пошкоджених корпусів не будуть.

"На першому місці для нас – безпека дітей, їхніх батьків і медичних працівників. Поновлювати роботу в будівлях, технічний стан яких ще не підтверджений відповідним обстеженням, ми не можемо", – зазначили у лікарні.

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Куди зараз можуть звертатися пацієнти

Поки Центр не працює за своєю адресою, пацієнтів спрямовують до поліклінічного підрозділу на вулиці Левка Мацієвича, 12. Там дітям продовжують надавати консультативно-діагностичну та реабілітаційну допомогу амбулаторно.

Працівників пошкодженого Центру також не залишили без роботи. Їх тимчасово перевели на інші робочі місця у структурних підрозділах Київської міської клінічної лікарні №5. За медиками зберегли посади, трудові функції, графіки та умови оплати праці.

"Це не закриття закладу, а вимушене тимчасове призупинення роботи за конкретною адресою після ворожої атаки", – підкреслили в лікарні.

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