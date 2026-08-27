Поврежденный атакой РФ Центр детской медицины в Киеве временно приостановил прием пациентов
Центр детской медицины в Соломенском районе Киева уже неделю не принимает пациентов после российского нападения 20 августа. Вернуть детей и медиков в поврежденные здания смогут только после того, как эксперты подтвердят, что находиться там безопасно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Департаменте здравоохранения Киева.
В городской администрации отдельно подчеркнули: о закрытии детского медицинского учреждения речи не идет. Его работу приостановили временно из-за последствий российского удара.
После атаки Центр приостановил госпитализацию и амбулаторный прием
Центр детской медицины Киевской городской клинической больницы №5 серьезно пострадал во время российской атаки на столицу 20 августа.
В зданиях были повреждены окна, пострадал транспорт, а территория оказалась засыпана осколками стекла и строительных конструкций.
С тех пор Центр не проводит госпитализацию, не принимает пациентов амбулаторно и в целом не оказывает медицинскую помощь по пострадавшему адресу.
Одного визуального осмотра зданий, как объясняют в Департаменте здравоохранения, недостаточно, чтобы разрешить возвращение пациентов и персонала. После удара могли возникнуть повреждения, которые не видны снаружи.
"Визуальный осмотр не позволяет определить полный характер и объем повреждений. Для установления возможности дальнейшей безопасной эксплуатации зданий необходимо соответствующее комиссионное и/или техническое обследование", — пояснили в департаменте.
Здания проверит "Киевэкспертиза"
Техническое обследование должно провести коммунальное предприятие "Киевэкспертиза". Специалисты будут проверять конструктивные элементы зданий, инженерные сети и другие системы, чтобы выяснить, не осталось ли скрытых повреждений после российского удара.
Только после получения заключений о безопасном техническом состоянии помещений Центр сможет возобновить работу.
В Киевской городской клинической больнице №5 подчеркнули, что спешить с возвращением в поврежденные корпуса не будут.
"На первом месте для нас — безопасность детей, их родителей и медицинских работников. Возобновлять работу в зданиях, техническое состояние которых еще не подтверждено соответствующим обследованием, мы не можем", — отметили в больнице.
Куда сейчас могут обращаться пациенты
Пока Центр не работает по своему адресу, пациентов направляют в поликлиническое подразделение на улице Левка Мациевича, 12. Там детям продолжают оказывать консультативно-диагностическую и реабилитационную помощь в амбулаторных условиях.
Сотрудников поврежденного Центра также не оставили без работы. Их временно перевели на другие рабочие места в структурных подразделениях Киевской городской клинической больницы №5. Медикам сохранили должности, трудовые функции, графики и условия оплаты труда.
"Это не закрытие учреждения, а вынужденная временная приостановка работы по конкретному адресу после вражеской атаки", — подчеркнули в больнице.
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