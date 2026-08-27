Взрывы прогремели в Киеве: фиксируют реактивные БПЛА, обломки упали в двух районах (обновлено)

В Киеве во время воздушной тревоги были взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В Воздушных силах заявили, что над столицей фиксируются реактивные БПЛА.

В пресс-службе КГВА сообщили, что в Киеве действуют силы ПВО.

"В Голосеевском районе упал вражеский БПЛА. Поврежденный в результате этого автомобиль уже погасили. В Печерском районе обломки упали на нежилой территории", - отметил мэр Кличко.

В Голосеевском районе мужчина получил ранения. Ему оказывается помощь.

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Что предшествовало?

В ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Киев и область баллистическими ракетами и беспилотниками.

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