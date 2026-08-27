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Вибухи пролунали у Києві: фіксують реактивні БпЛА, уламки впали у двох районах (оновлено)
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
У Повітряних силах заявили, що над столицею фіксують рекативні БпЛА.
У пресслужба КМВА повідомили, що у Києві працюють сили ППО.
"У Голосіївському районі впав ворожий БпЛА. Пошкоджений внаслідок цього автомобіль вже загасили. У Печерському районі уламки впали на нежитловій території", - зазначив мер Кличко.
У Голосіївському районі чоловік дістав поранення. Йому надається допомога.
Що передувало?
У ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Київ та область балістикою та безпілотниками.
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