Вибухи пролунали у Києві: фіксують реактивні БпЛА, уламки впали у двох районах (оновлено)

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У Повітряних силах заявили, що над столицею фіксують рекативні БпЛА.

У пресслужба КМВА повідомили, що у Києві працюють сили ППО.

"У Голосіївському районі впав ворожий БпЛА. Пошкоджений внаслідок цього автомобіль вже загасили. У Печерському районі уламки впали на нежитловій території", - зазначив мер Кличко.

У Голосіївському районі чоловік дістав поранення. Йому надається допомога.

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Що передувало?

У ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Київ та область балістикою та безпілотниками.

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