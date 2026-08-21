В Соломенском районе Киева завершили аварийно-восстановительные работы: погибли 16 человек, 42 человека пострадали, 12 человек удалось спасти, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Аварийно-восстановительные работы в Соломенском районе Киева завершены. При этом утром спасатели планируют возобновить работы на месте.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Погибли 16 человек

Напомним, ночью 20 августа Россия атаковала столицу. В результате вражеского обстрела в Киеве погибли 16 человек, еще 42 человека пострадали. Спасателям удалось спасти 12 человек.

На месте в Соломенском районе специалисты демонтировали пять плит перекрытия. Кроме того, они разобрали и вывезли 62 куб. м разрушенных строительных конструкций.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал нанести дальний ответный удар по России в ответ на массированный удар по украинской столице.

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