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В Соломенском районе Киева завершили аварийно-восстановительные работы: погибли 16 человек, 42 человека пострадали, 12 человек удалось спасти, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Аварийно-восстановительные работы в Соломенском районе Киева завершены. При этом утром спасатели планируют возобновить работы на месте.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Погибли 16 человек
Напомним, ночью 20 августа Россия атаковала столицу. В результате вражеского обстрела в Киеве погибли 16 человек, еще 42 человека пострадали. Спасателям удалось спасти 12 человек.
На месте в Соломенском районе специалисты демонтировали пять плит перекрытия. Кроме того, они разобрали и вывезли 62 куб. м разрушенных строительных конструкций.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал нанести дальний ответный удар по России в ответ на массированный удар по украинской столице.
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Все в Украине знают ,что ракеты к Пэтриотам закончились
Сбивать баллистику нечем
А значит - будут смерти гражданских
Возможно ,много смертей
Скажите - нормально,если президент, зная ,что впереди смерти
Едет подальше от столицы
Поиграть в теннис ,пострелять из лука и штангой побаловаться ?
Вместо того ,чтобы в авральном порядке искать оружие
И строить укрытия для спасения людей
Напомню вам ,что президента Украины зовут не Трамп
Его имя ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
,
Самый конченный президент в истории Америки...