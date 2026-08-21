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Новости Обстрелы Киева
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В Соломенском районе Киева завершили аварийно-восстановительные работы: погибли 16 человек, 42 человека пострадали, 12 человек удалось спасти, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Аварийно-восстановительные работы в Соломенском районе Киева завершены. При этом утром спасатели планируют возобновить работы на месте.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Погибли 16 человек

Напомним, ночью 20 августа Россия атаковала столицу. В результате вражеского обстрела в Киеве погибли 16 человек, еще 42 человека пострадали. Спасателям удалось спасти 12 человек.

На месте в Соломенском районе специалисты демонтировали пять плит перекрытия. Кроме того, они разобрали и вывезли 62 куб. м разрушенных строительных конструкций.

Обстрел Киева

Обстрел Киева

Обстрел Киева

Обстрел Киева

Обстрел Киева

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал нанести дальний ответный удар по России в ответ на массированный удар по украинской столице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время атаки РФ повреждено административное здание ГУ ГНС в Киеве. ФОТОрепортаж

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Киев (27284) обстрел (34962) ГСЧС (5439)
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Топ комментарии
+17
У меня к Вам нескромный вопрос
Все в Украине знают ,что ракеты к Пэтриотам закончились
Сбивать баллистику нечем
А значит - будут смерти гражданских
Возможно ,много смертей
Скажите - нормально,если президент, зная ,что впереди смерти
Едет подальше от столицы
Поиграть в теннис ,пострелять из лука и штангой побаловаться ?
Вместо того ,чтобы в авральном порядке искать оружие
И строить укрытия для спасения людей
Напомню вам ,что президента Украины зовут не Трамп
Его имя ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

,
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21.08.2026 01:42 Ответить
+10
Что может сделать Зеленский?? Скласти повноваження і піти НА.УЙ!
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21.08.2026 06:08 Ответить
+8
Спасибо п*дару трампу который не даёт Украине Ракеты Пэтриот..
Самый конченный президент в истории Америки...
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21.08.2026 00:54 Ответить

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