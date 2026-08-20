Зеленский пообещал дальнобойный ответ России на массированный удар по Киеву
Президент Владимир Зеленский сообщил, что большую часть дня 20 августа в Киеве и области — в Борисполе, Броварах — продолжались восстановительные работы после российского удара.
Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
О самом ударе РФ
По словам президента, удар был комбинированным: много баллистических ракет, крылатых ракет, а также дронов. Он отметил, что самая сложная ситуация сейчас именно с баллистическими ракетами.
"Если процент сбитых крылатых ракет в этом ударе составляет около 90%, то с баллистическими ракетами ситуация значительно хуже. Нужны ракеты для "Patriot", это то, что могут обеспечить только наши партнеры", — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что речь идет не о подарках, а о готовности Украины покупать оружие, и для этого нужны соответствующие политические решения партнеров, прежде всего в Соединенных Штатах.
Последствия удара
Зеленский сообщил, что вследствие этого российского удара погибли 16 человек, еще почти 50 получили ранения. Повреждено более двухсот объектов, в том числе 86 домов, детскую больницу, объекты социальной инфраструктуры и торговли. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил всех, кто помогает Украине защищаться и спасать жизни людей.
Обещание ответить
"Мы обязательно ответим на этот российский удар так же, как и на другие российские удары, — ответим вполне справедливо и с дальнобойностью. Украинские дальнобойные силы будут получать еще больше ресурсов", — резюмировал Зеленский.
Массированный обстрел 20 августа
- В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
- В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
- В Киеве российские обстрелы унесли жизни 15 человек. Более 30 человек пострадали.
- Днём 20 августа в Голосеевском районе Киева вследствие падения обломков беспилотника произошёл пожар в здании бизнес-центра. Известно о погибшем и раненых.
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