Зеленський пообіцяв далекобійну відповідь Росії на масований удар по Києву

Президент Володимир Зеленський повідомив, що значну частину дня 20 серпня в Києві та області — у Борисполі, Броварах — тривали роботи після російського удару.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Про сам удар РФ

За словами президента, удар був комбінованим: багато балістики, крилатих ракет, а також дрони. Він зазначив, що найскладніша ситуація наразі саме з балістикою.

"Якщо відсоток збиття крилатих ракет у цьому ударі — близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для "петріотів", це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що йдеться не про подарунки, а про готовність України купувати зброю, і для цього потрібні відповідні політичні рішення партнерів, передусім у Сполучених Штатах.

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Наслідки удару

Зеленський повідомив, що внаслідок цього російського удару загинули 16 людей, ще майже 50 дістали поранення. Пошкоджено понад дві сотні об'єктів, зокрема 86 будинків, дитячу лікарню, об'єкти соціальної інфраструктури та торгівлі. Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих і подякував усім, хто допомагає Україні обороняти і рятувати життя людей.

Обіцянка відповіді

"Ми обов'язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інші російські удари, — відповімо цілком справедливо й далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу", — резюмував Зеленський.

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Масований обстріл 20 серпня

У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.

У Києві російські обстріли забрали життя 15 людей. Понад 30 осіб постраждали.

Удень 20 серпня у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа в будівлі бізнес-центру. Відомо про загиблого та поранених.

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