Ракетний удар РФ по Києву: 8 загиблих та понад 30 постраждалих (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З вечора 19 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Києву. Ворог застосував ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка, КМВА та ДСНС.

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Зафіксовані влучання та руйнування на 12 локаціях Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах.

Загиблі та поранені

"Від рук ворога загинули 5 осіб. Ще 23 особи дістали поранення" - зазначили у КМВА.

За інформацією Кличка, частина Святошинського та Соломʼянського районів столиці без світла, причину зʼясовують.

Станом на 7:10 у столиці збільшилась кількість загиблих та поранених. За даними ДСНС вже шестеро загиблих

"Рятувальники деблокували з-під завалів двох осіб і продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки столиці у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок російської атаки у Києві постраждали 33 людини.

"За уточненими даними, 8 загиблих у столиці внаслідок атаки ворога". - повідомив Кличко о 7:41.

Наслідки по районах

Святошинський район: є влучання на території одного із промислових об’єктів. Також локалізовані пожежі у двох складських будівлях на площах 500 та 1000 кв.м. За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі на площі 500 кв.м. Виявлено одну загиблу особу, наразі деблокують людину з-під завалів.

Солом’янський район: у житловій 9-поверхівці зруйновані 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7–9 поверхів. За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках, будівлі медичного закладу та виникли пожежі автомобілів, гаражів і магазину. Пожежа в гаражах ліквідована. Також у двох житлових будинках та укритті школи заблоковані люди. За іншою адресою у медичному закладі вибиті вікна, сталося загоряння у підсобному приміщенні та автомобіля. Пожежа ліквідована.

Дарницький район: влучання на території нежитлового об’єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв.м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

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