У Києві прогриміли вибухи: ворог атакує балістикою, загинула людина та є постраждалі (оновлено)

У ніч на 20 серпня російські війська атакують Київ балістичними ракетами та крилатими ракетами "Циркон".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Київ під атакою балістики

О 23:54 - Повітряні сили повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

За даними моніторингових каналів ворог запустив балістичні та крилаті ракети, зокрема "Циркони".

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" — повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Оновлена інформація

Пізніше Кличко написав про те, що у Святошинському районі влучання на територію нежитлової забудови.

У Дарницькому — теж палають нежитлові приміщення.

"На столицю ще летять ракети. Перебувайте в укриттях!", - додав він.

О 00:15 - телеграм-канал КМВА повідомив, що у Соломʼянському районі пошкоджено 5-ти поверховий житловий будинок. Інформація про потерпілих уточнюється.

Оновлена інформація

О 00:18 Кличко написав, що у Соломʼянському районі уламки впали біля пʼятиповерхового житлового будинку. Попередньо, в будинку повибивало вікна. Є пожежа.

Екстрені служби прямують на місце.

О 00:21 - він повідомив про виклики медиків у Соломʼянський та Дарницький райони. Бригади прямують.

О 00:27 - київський міський голова написав, що у Соломʼянському районі пошкоджене приміщення дитячої лікарні. Повибивало вікна, на території горять автівки.

О 00:32 - Кличко написав, що у Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, люди заблоковані в укритті.

Екстрені служби прямують на місце.

У Святошинському горять складські приміщення.

О 00:36 - столичний міський голова повідомив, що у Святошинському районі руйнування приміщень на території нежитлової забудови.

О 00:46 - У Соломʼянському районі фіксується пошкодження житлового будинку та загоряння поблизу розташованих гаражів, - написав телеграм-канал КМВА.

О 00:55 - Наразі четверо постраждалих у столиці, - повідомив Кличко.

О 01:01 - повідомляється про одну загиблу людину.

О 01:10 - у Соломʼянському районі руйнування верхніх поверхів та загоряння в 9-поверховому житловому будинку.

За іншою адресою в житловому будинку заблоковані люди. Екстрені служби прямують на місця, - написав Кличко.

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Довідка

"Циркон" (3М22) — це російська гіперзвукова протикорабельна крилата ракета, яку Росія також використовує для ударів по наземних цілях в Україні. Вона здатна розвивати швидкість до 8–9 Махів та має дальність польоту до 1000 кілометрів.

Бережіть себе та залишайтеся в укриттях!

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