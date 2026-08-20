У Києві прогриміли вибухи: ворог атакує балістикою, загинула людина та є постраждалі (оновлено)
У ніч на 20 серпня російські війська атакують Київ балістичними ракетами та крилатими ракетами "Циркон".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Київ під атакою балістики
О 23:54 - Повітряні сили повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
За даними моніторингових каналів ворог запустив балістичні та крилаті ракети, зокрема "Циркони".
"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" — повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Оновлена інформація
Пізніше Кличко написав про те, що у Святошинському районі влучання на територію нежитлової забудови.
У Дарницькому — теж палають нежитлові приміщення.
"На столицю ще летять ракети. Перебувайте в укриттях!", - додав він.
О 00:15 - телеграм-канал КМВА повідомив, що у Соломʼянському районі пошкоджено 5-ти поверховий житловий будинок. Інформація про потерпілих уточнюється.
Оновлена інформація
О 00:18 Кличко написав, що у Соломʼянському районі уламки впали біля пʼятиповерхового житлового будинку. Попередньо, в будинку повибивало вікна. Є пожежа.
Екстрені служби прямують на місце.
О 00:21 - він повідомив про виклики медиків у Соломʼянський та Дарницький райони. Бригади прямують.
О 00:27 - київський міський голова написав, що у Соломʼянському районі пошкоджене приміщення дитячої лікарні. Повибивало вікна, на території горять автівки.
О 00:32 - Кличко написав, що у Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, люди заблоковані в укритті.
Екстрені служби прямують на місце.
У Святошинському горять складські приміщення.
О 00:36 - столичний міський голова повідомив, що у Святошинському районі руйнування приміщень на території нежитлової забудови.
О 00:46 - У Соломʼянському районі фіксується пошкодження житлового будинку та загоряння поблизу розташованих гаражів, - написав телеграм-канал КМВА.
О 00:55 - Наразі четверо постраждалих у столиці, - повідомив Кличко.
О 01:01 - повідомляється про одну загиблу людину.
О 01:10 - у Соломʼянському районі руйнування верхніх поверхів та загоряння в 9-поверховому житловому будинку.
За іншою адресою в житловому будинку заблоковані люди. Екстрені служби прямують на місця, - написав Кличко.
Довідка
- "Циркон" (3М22) — це російська гіперзвукова протикорабельна крилата ракета, яку Росія також використовує для ударів по наземних цілях в Україні. Вона здатна розвивати швидкість до 8–9 Махів та має дальність польоту до 1000 кілометрів.
Бережіть себе та залишайтеся в укриттях!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2026 - "рашисти атакують балістичними ракетами та "Цирконами".
Дебільні кончені 73% від 40%, що прийшли на вибори в 2019, ви, уроди, зробили це своїми власними руками!!!