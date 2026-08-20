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В Киеве раздаются взрывы: рашисты атакуют баллистическими ракетами и "Цирконами"
В ночь на 20 августа российские войска нанесут удар по Киеву с помощью баллистических ракет и крылатых ракет "Циркон".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Киев под ударом баллистических ракет
В 23:54 Воздушные силы сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с севера.
По данным мониторинговых каналов, враг запустил баллистические и крылатые ракеты, в частности "Цирконы".
"Взрывы в столице. Киев подвергся ракетному обстрелу. Находитесь в укрытиях!" — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Справка
- "Циркон" (3М22) — это российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которую Россия также использует для ударов по наземным целям в Украине. Она способна развивать скорость до 8–9 Махов и имеет дальность полета до 1000 километров.
Берегите себя и оставайтесь в укрытиях!
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2026 - "рашисти атакують балістичними ракетами та "Цирконами".
Дебільні кончені 73% від 40%, що прийшли на вибори в 2019, ви, уроди, зробили це своїми власними руками!!!