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Новости Обстрелы Киева
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В Киеве раздаются взрывы: рашисты атакуют баллистическими ракетами и "Цирконами"

Київ вибух

В ночь на 20 августа российские войска нанесут удар по Киеву с помощью баллистических ракет и крылатых ракет "Циркон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Киев под ударом баллистических ракет

В 23:54 Воздушные силы сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с севера.

По данным мониторинговых каналов, враг запустил баллистические и крылатые ракеты, в частности "Цирконы".

"Взрывы в столице. Киев подвергся ракетному обстрелу. Находитесь в укрытиях!" — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Справка

  • "Циркон" (3М22) — это российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которую Россия также использует для ударов по наземным целям в Украине. Она способна развивать скорость до 8–9 Махов и имеет дальность полета до 1000 километров.

Берегите себя и оставайтесь в укрытиях!

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Автор: 

взрыв (7154) Киев (27266) обстрел (34929) Воздушные атаки на Киев (902)
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Топ комментарии
+18
Кацапи клепали балістику, а Потужний асфальт. Це наслідки галочки в бюлетені за 2019-й.
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20.08.2026 00:16 Ответить
+16
2019 - " Толька нє Парашенка!"
2026 - "рашисти атакують балістичними ракетами та "Цирконами".
Дебільні кончені 73% від 40%, що прийшли на вибори в 2019, ви, уроди, зробили це своїми власними руками!!!
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20.08.2026 00:23 Ответить
+8
Багатенько балістики сьогодні... не подобається кассабам дефіцит пального в мацкві!!
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20.08.2026 00:10 Ответить

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