В Киеве раздаются взрывы: рашисты атакуют баллистическими ракетами и "Цирконами"

В ночь на 20 августа российские войска нанесут удар по Киеву с помощью баллистических ракет и крылатых ракет "Циркон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Киев под ударом баллистических ракет

В 23:54 Воздушные силы сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с севера.

По данным мониторинговых каналов, враг запустил баллистические и крылатые ракеты, в частности "Цирконы".

"Взрывы в столице. Киев подвергся ракетному обстрелу. Находитесь в укрытиях!" — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Справка

"Циркон" (3М22) — это российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которую Россия также использует для ударов по наземным целям в Украине. Она способна развивать скорость до 8–9 Махов и имеет дальность полета до 1000 километров.

Берегите себя и оставайтесь в укрытиях!

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