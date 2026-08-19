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Новости Фото Ракетная атака на Киев
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В Киеве из-за угрозы массированного удара РФ закрыли Главный железнодорожный вокзал. ФОТОрепортаж

В Киеве из-за угрозы комбинированной массированной российской атаки закрылся Главный железнодорожный вокзал.

Об этом на самом вокзале сообщают по громкоговорителям, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Полиция требует, чтобы люди покинули здание вокзала.

Людей направляют в бомбоубежища, они находятся по обе стороны вокзала. 

Из укрытий остается возможность пройти к путям, движение поездов пока не остановлено.

Бомбоубежища сейчас выглядят так:

вокзал в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
вокзал в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
вокзал в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ
вокзал в Киеве
Фото: Цензор.НЕТ

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вокзал (277) Киев (27266) убежище (286)
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