В Киеве из-за угрозы массированного удара РФ закрыли Главный железнодорожный вокзал. ФОТОрепортаж

В Киеве из-за угрозы комбинированной массированной российской атаки закрылся Главный железнодорожный вокзал.

Об этом на самом вокзале сообщают по громкоговорителям, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Полиция требует, чтобы люди покинули здание вокзала.

Людей направляют в бомбоубежища, они находятся по обе стороны вокзала.

Из укрытий остается возможность пройти к путям, движение поездов пока не остановлено.

Бомбоубежища сейчас выглядят так:

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