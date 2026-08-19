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У Києві через загрозу масованого удару РФ зачинили Головний залізничний вокзал. ФОТОрепортаж
У Києві через загрозу комбінованої масованої російської атаки зачинився Головний залізничний вокзал.
Про це на самому вокзалі повідомляють по гучномовцях, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Поліція вимагає, щоб люди вийшли з будівлі вокзалу.
Людей направляють в бомбосховища, вони знаходяться по обидва боки вокзалу.
З укриттів залишається можливість пройти до колії, рух потягів наразі не зупинено.
Бомбосховища зараз виглядають так:
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