У Києві через загрозу масованого удару РФ зачинили Головний залізничний вокзал. ФОТОрепортаж

У Києві через загрозу комбінованої масованої російської атаки зачинився Головний залізничний вокзал.

Про це на самому вокзалі повідомляють по гучномовцях, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Поліція вимагає, щоб люди вийшли з будівлі вокзалу.

Людей направляють в бомбосховища, вони знаходяться по обидва боки вокзалу.

З укриттів залишається можливість пройти до колії, рух потягів наразі не зупинено.

Бомбосховища зараз виглядають так:

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