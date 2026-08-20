Ракетный удар РФ по Киеву: 15 погибших и более 30 пострадавших (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 19 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву. Враг применил ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Виталия Кличко, КГВА и ГСЧС.

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Зафиксированы попадания и разрушения в 12 точках Святошинского, Дарницкого и Соломенского районов.

"От рук врага погибли 5 человек. Еще 23 человека получили ранения", - отметили в КГВА.

По информации Кличко, часть Святошинского и Соломенского районов столицы осталась без света, причину выясняют.

По состоянию на 7.10 в столице увеличилось количество погибших и раненых. По данным ГСЧС уже шесть погибших

"Спасатели деблокировали из-под завалов двух человек и продолжают ликвидировать последствия ночной атаки столицы в Святошинском, Соломенском и Дарницком районах", - говорится в сообщении.

Также в результате российской атаки в Киеве пострадали 33 человека.

"По уточненным данным, 8 погибших в столице в результате атаки врага". – сообщил Кличко в 7:41.

В 8:11 он сообщил об 11 погибших в столице, в том числе 7 из них погибли в Соломенском районе.

"Еще один раненый скончался в больнице. 12 погибших в столице в настоящее время", - впоследствии сообщил Кличко.

По состоянию на 11.20 в столице уже 13 погибших.

"Только что наши подразделения в Соломенском районе столицы обнаружили тело еще одной женщины. Всего в Киеве и области уже 14 погибших и более 40 раненых от этой российской атаки", - сообщил глава МВД Иван Выговский.

По данным медиков, уже 15 погибших в Киеве в результате массированной атаки врага на столицу, сообщил в 12:40 Кличко.

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Последствия по районам

Святошинский район: зафиксировано попадание на территории одного из промышленных объектов. Также локализованы пожары в двух складских зданиях площадью 500 и 1000 кв. м. По другому адресу возник пожар в складском здании площадью 500 кв. м. Обнаружен один погибший, в настоящее время ведется работа по извлечению человека из-под завалов.

Соломенский район: в жилом 9-этажном доме разрушены 8-й и 9-й этажи, возник пожар на уровне 7-9 этажей. По другим адресам выбиты окна в жилых домах, здании медицинского учреждения, а также возникли пожары автомобилей, гаражей и магазина. Пожар в гаражах ликвидирован. Также в двух жилых домах и укрытии школы заблокированы люди. По другому адресу в медицинском учреждении выбиты окна, произошло возгорание в подсобном помещении и автомобиле. Пожар ликвидирован.

Дарницкий район: попадание на территории нежилого объекта. Возник пожар в складских помещениях и автомобилях на площади около 1000 кв. м. Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.

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