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Новини Обстріли Києва Проблеми з водопостачанням
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Через удар РФ по критичній інфраструктурі в Києві можливі перебої з гарячою водою, - Кличко

вода

Удень 20 серпня російські війська фактично вперше за кілька останніх місяців цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури у Києві. Можуть бути перебої з гарячою водою.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару РФ

За словами мера, через атаку перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів Києва.

Кличко зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ атакували реактивні БпЛА: уламки впали на бізнес-центр, 1 загиблий та 2 поранених (оновлено)

Масований обстріл 20 серпня

  • У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
  • Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.
  • У Києві російські обстріли забрали життя 15 людей. Понад 30 осіб постраждали.
  • Удень 20 серпня у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа в будівлі бізнес-центру. Відомо про загиблого та поранених.

Також читайте: Під час атаки РФ пошкоджено адмінбудівлю ГУ ДПС у Києві. ФОТОрепортаж

Автор: 

гаряча вода (78) Київ (16867) Кличко Віталій (2717) обстріл (36265) водопостачання (737)
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Топ коментарі
+2
пока дают, обычно олигархи в сговоре с клячком отключают почти на весь тёплый сезон, а газик продают налево, пока люди бойлерами пожирают сэс-олигархическое электричество. Главное чтоб 50+% не наставили и не зарегистрировали в кличкотеплоэнерго бойлеры.
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20.08.2026 19:15 Відповісти
+1
А в Києві ще дають централізовано гарячу воду???
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20.08.2026 19:10 Відповісти
+1
Брешете.
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20.08.2026 19:27 Відповісти

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