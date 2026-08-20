Через удар РФ по критичній інфраструктурі в Києві можливі перебої з гарячою водою, - Кличко
Удень 20 серпня російські війська фактично вперше за кілька останніх місяців цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури у Києві. Можуть бути перебої з гарячою водою.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки удару РФ
За словами мера, через атаку перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів Києва.
Кличко зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.
Масований обстріл 20 серпня
- У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.
- Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.
- У Києві російські обстріли забрали життя 15 людей. Понад 30 осіб постраждали.
- Удень 20 серпня у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа в будівлі бізнес-центру. Відомо про загиблого та поранених.
Топ коментарі
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