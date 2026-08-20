Через удар РФ по критичній інфраструктурі в Києві можливі перебої з гарячою водою, - Кличко

Удень 20 серпня російські війська фактично вперше за кілька останніх місяців цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури у Києві. Можуть бути перебої з гарячою водою.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки удару РФ

За словами мера, через атаку перебої з подачею гарячої води можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів Києва.

Кличко зазначив, що фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ атакували реактивні БпЛА: уламки впали на бізнес-центр, 1 загиблий та 2 поранених (оновлено)

Масований обстріл 20 серпня

У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.

У Києві російські обстріли забрали життя 15 людей. Понад 30 осіб постраждали.

Удень 20 серпня у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа в будівлі бізнес-центру. Відомо про загиблого та поранених.

Також читайте: Під час атаки РФ пошкоджено адмінбудівлю ГУ ДПС у Києві. ФОТОрепортаж