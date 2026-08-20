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Новости Обстрелы Киева Проблемы с водоснабжением
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Из-за удара РФ по критической инфраструктуре в Киеве могут возникнуть перебои с горячей водой, — Кличко

вода

Днем 20 августа российские войска фактически впервые за последние несколько месяцев целенаправленно атаковали объект критической инфраструктуры в Киеве. Возможны перебои с горячей водой.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия удара РФ

По словам мэра, из-за атаки перебои с подачей горячей воды могут возникнуть у жителей Деснянского и части Днепровского районов Киева.

Кличко отметил, что специалисты уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

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Массированный обстрел 20 августа

  • В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
  • Вследствие вражеских ударов по Киевской области известно о погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
  • В Киеве российские обстрелы унесли жизни 15 человек. Более 30 человек пострадали.
  • Днем 20 августа в Голосеевском районе Киева вследствие падения обломков беспилотника произошел пожар в здании бизнес-центра. Известно о погибшем и раненых.

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горячая вода (89) Киев (27284) Кличко Виталий (4393) обстрел (34962) водоснабжение (791)
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Топ комментарии
+4
Віриш що без наших ударів по болотах ті б не виносили нам цією зимою тепло та світло ? Минулі зими, коли по кацапах не летіло-нічого не навчили ?
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20.08.2026 20:02 Ответить
+3
Брешете.
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20.08.2026 19:27 Ответить
+3
Так скажіть прямо - атакували ТЕЦ-6 ,дим бачила вся Троєщина ,і одразу пропала гаряча вода ,так що такий от "примус рашки до миру "як казав великий примушувач янєлох боневтікович ,тільки все виявилось з точністю до навпаки "примусом України до миру " і якщо кацапи почали бити по ТЕЦ-6 не чекаючи опалювального сезону ,то Троєщину чекає новий льодовий апокаліпсис ,в порівняно з яким минула зима з 1 місяцем без опалення покажеться раєм. Так що довоювались до ручки з "блокадою Криму" ( яка обернулась блокадою Одеси і зернового коридору ) і ударами по нпз (яке обернулось ударами по гтс ) ударами по кацапських складах (яке обернулось ударами по українських складах ) ра ,от тепер після цих дешевих понтів янєлохів ,мадярів і та інших ура-патріотів прості українці будуть відгрібати по повній.
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20.08.2026 19:50 Ответить

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