Из-за удара РФ по критической инфраструктуре в Киеве могут возникнуть перебои с горячей водой, — Кличко
Днем 20 августа российские войска фактически впервые за последние несколько месяцев целенаправленно атаковали объект критической инфраструктуры в Киеве. Возможны перебои с горячей водой.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия удара РФ
По словам мэра, из-за атаки перебои с подачей горячей воды могут возникнуть у жителей Деснянского и части Днепровского районов Киева.
Кличко отметил, что специалисты уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.
Массированный обстрел 20 августа
- В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
- Вследствие вражеских ударов по Киевской области известно о погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
- В Киеве российские обстрелы унесли жизни 15 человек. Более 30 человек пострадали.
- Днем 20 августа в Голосеевском районе Киева вследствие падения обломков беспилотника произошел пожар в здании бизнес-центра. Известно о погибшем и раненых.
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