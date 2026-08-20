Из-за удара РФ по критической инфраструктуре в Киеве могут возникнуть перебои с горячей водой, — Кличко

Днем 20 августа российские войска фактически впервые за последние несколько месяцев целенаправленно атаковали объект критической инфраструктуры в Киеве. Возможны перебои с горячей водой.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия удара РФ

По словам мэра, из-за атаки перебои с подачей горячей воды могут возникнуть у жителей Деснянского и части Днепровского районов Киева.

Кличко отметил, что специалисты уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

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Массированный обстрел 20 августа

В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

Вследствие вражеских ударов по Киевской области известно о погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.

В Киеве российские обстрелы унесли жизни 15 человек. Более 30 человек пострадали.

Днем 20 августа в Голосеевском районе Киева вследствие падения обломков беспилотника произошел пожар в здании бизнес-центра. Известно о погибшем и раненых.

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