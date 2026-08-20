Киев атаковали реактивные БпЛА: обломки упали на бизнес-центр, 1 погибший и 2 раненых (обновлено)
Днем 20 августа в Киеве были слышны взрывы. Враг применяет ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Взрывы в столице
"В столице работают силы ПВО. Призываем не покидать укрытия до официального сигнала об отбое", - сообщили в КГВА.
По данным "Суспільного", в городе прогремел взрыв. Мониторинговые каналы пишут о движении реактивных шахидов.
Берегите себя! Находитесь в укрытиях!
Последствия атаки
Мэр столицы уточнил, что в Голосеевском районе вследствие падения обломков БПЛА произошло возгорание в здании бизнес-центра. Угроза продолжается.
Впоследствии Кличко сообщил, что один погибший и двое пострадавших обнаружили в помещении бизнес-центра в Голосеевском районе, где обломки БпЛА упали на здание. Спасатели продолжают разведку в здании.
Массированный обстрел 20 августа
- В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
- В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
- В Киеве российские обстрелы унесли жизни 15 человек. Более 30 человек пострадали.
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