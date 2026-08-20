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Новости Атака беспилотников на Киев Обстрелы Киева
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Киев атаковали реактивные БпЛА: обломки упали на бизнес-центр, 1 погибший и 2 раненых (обновлено)

Обстрел Киева днём 20 августа

Днем 20 августа в Киеве были слышны взрывы. Враг применяет ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Взрывы в столице

"В столице работают силы ПВО. Призываем не покидать укрытия до официального сигнала об отбое", - сообщили в КГВА.

По данным "Суспільного", в городе прогремел взрыв. Мониторинговые каналы пишут о движении реактивных шахидов. 

Берегите себя! Находитесь в укрытиях!

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Последствия атаки

Мэр столицы уточнил, что в Голосеевском районе вследствие падения обломков БПЛА произошло возгорание в здании бизнес-центра. Угроза продолжается.

Впоследствии Кличко сообщил, что один погибший и двое пострадавших обнаружили в помещении бизнес-центра в Голосеевском районе, где обломки БпЛА упали на здание. Спасатели продолжают разведку в здании.

Массированный обстрел 20 августа

  • В ночь на 20 августа российские оккупанты выпустили по Киеву и области баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.
  • В результате вражеских ударов по Киевской области известно об одном погибшем в Броварском районе. Пострадали 7 человек.
  • В Киеве российские обстрелы унесли жизни 15 человек. Более 30 человек пострадали.

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