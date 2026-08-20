Почти 40 тыс. человек этой ночью укрывались от обстрелов в киевском метро

В ночь на 20 августа во время очередного массированного обстрела столицы на станциях киевского метро находилось более 38 тыс. человек, из которых более 2 тыс. - дети. В эту ночь воздушная тревога длилась почти 9 часов.

Об этом сообщили в КП "Київський метрополітен", передает Цензор.НЕТ.

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Станции метро круглосуточно работают в качестве укрытий

Так, в КП отметили, что 46 подземных станций киевского метрополитена круглосуточно работают в качестве укрытий во время воздушной тревоги. Для входа открываются все вестибюли, чтобы путь к безопасному месту был как можно короче. Сотрудники метро совместно с полицией обеспечивают оперативный и беспрепятственный проход на станцию.

Также в Киевском метрополитене напомнили, что если есть необходимость заранее воспользоваться метро в качестве укрытия, нужно приходить на станцию до окончания её работы для пассажирских перевозок. График работы размещён на каждой станции. По возможности рекомендуют выбирать центральные станции, где обычно больше места для размещения людей.

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Правила поведения в метро

"Просим посетителей брать с собой только самые необходимые вещи и не использовать громоздкие предметы, в частности матрасы и палатки. Они занимают значительную часть пространства, которое во время вражеских обстрелов необходимо другим людям", - добавили в КП.

Отдельно подчеркивается необходимость не размещаться на эскалаторах и не оставлять на них вещи. В случае чрезвычайной ситуации или необходимости срочной эвакуации эскалаторы должны быть быстро введены в работу. Наличие людей или крупногабаритных вещей на них может замедлить этот процесс.

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Массированный обстрел 20 августа