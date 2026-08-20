Майже 40 тис. людей цієї ночі ховалися від обстрілів у метро Києва

У ніч проти 20 серпня під час чергового масованого обстрілу столиці на станціях київського метро перебувало понад 38 тис. осіб, з яких більш як 2 тис. - діти. Цієї ночі повітряна тривога тривала майже 9 годин.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен", передає Цензор.НЕТ.

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Станції метро цілодобово працюють як укриття

Так, у КП зазначили, що 46 підземних станцій метрополітену Києва цілодобово працюють як укриття під час повітряної тривоги. На вхід відкривають усі вестибюлі, щоб шлях до безпечного місця був якомога коротшим. Працівники метро спільно з поліцією забезпечують оперативний та безперешкодний прохід на станцію.

Також у Київському метрополітені нагадали, що якщо є потреба завчасно скористатися метро як укриттям, потрібно приходити на станцію до завершення її роботи для пасажирських перевезень. Графік роботи розміщений на кожній станції. За можливості рекомендують вибирати центральні станції, де зазвичай більше місця для розміщення людей.

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Правила поводження в метро

"Просимо відвідувачів брати із собою лише найнеобхідніші речі та не використовувати громіздкі предмети, зокрема матраци й намети. Вони займають значну частину простору, який під час ворожих обстрілів необхідний іншим людям", - додали в КП.

Окремо наголошується на необхідності не розміщуватися на ескалаторах і не залишати на них речі. У разі надзвичайної ситуації або потреби термінової евакуації ескалатори мають бути швидко введені в роботу. Наявність людей або великогабаритних речей на них може сповільнити цей процес.

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Масований обстріл 20 серпня