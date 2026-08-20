Київ атакували реактивні БпЛА: уламки впали на бізнес-центр, 1 загиблий та 2 поранених (оновлено)

Удень 20 серпня у Києві пролунали вибухи. Ворог застосовує ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вибухи у столиці

"У столиці працюють сили ППО. Закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", — повідомили в КМВА.

За даними "Суспільного", у місті пролунав вибух. Моніторингові канали пишуть про рух реактивних шахедів.

Бережіть себе! Перебувайте в укриттях!

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Наслідки атаки

Мер столиці уточнив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. Загроза ще триває.

Згодом Кличко повідомив, що одного загиблого та двох постраждалих виявили в приміщенні бізнес-центру в Голосіївському районі, де уламки БпЛА впали на будівлю. Рятувальники продовжують розвідку в будівлі.

Масований обстріл 20 серпня

У ніч на 20 серпня російські окупанти випустили по Києву та області балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Внаслідок ворожих ударів на Київщині відомо про загиблого у Броварському районі. Постраждали 7 осіб.

У Києві російські обстріли забрали життя 15 людей. Понад 30 осіб постраждали.

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