УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8788 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва
1 769 13

У Солом’янському районі Києва завершили аварійно-відновлювальні роботи: загинули 16 осіб, 42 людини постраждали, 12 осіб вдалося врятувати, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі Києва завершено. Водночас уранці рятувальники планують відновити роботи на місці.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загинули 16 людей

Нагадаємо, вночі 20 серпня Росія атакувала столицю. Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загинули 16 людей, ще 42 особи постраждали. Рятувальникам вдалося врятувати 12 людей.

На місці в Соломʼянському районі фахівці демонтували п’ять плит перекриття. Крім того, вони розібрали та вивезли 62 куб. м зруйнованих будівельних конструкцій.

Обстріл Києва

Обстріл Києва

Обстріл Києва

Обстріл Києва

Обстріл Києва

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв далекобійну відповідь Росії на масований удар по українській столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час атаки РФ пошкоджено адмінбудівлю ГУ ДПС у Києві. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (16867) обстріл (36265) ДСНС (5437)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
У меня к Вам нескромный вопрос
Все в Украине знают ,что ракеты к Пэтриотам закончились
Сбивать баллистику нечем
А значит - будут смерти гражданских
Возможно ,много смертей
Скажите - нормально,если президент, зная ,что впереди смерти
Едет подальше от столицы
Поиграть в теннис ,пострелять из лука и штангой побаловаться ?
Вместо того ,чтобы в авральном порядке искать оружие
И строить укрытия для спасения людей
Напомню вам ,что президента Украины зовут не Трамп
Его имя ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

,
показати весь коментар
21.08.2026 01:42 Відповісти
+3
Спасибо п*дару трампу который не даёт Украине Ракеты Пэтриот..
Самый конченный президент в истории Америки...
показати весь коментар
21.08.2026 00:54 Відповісти
+2
умний нарід сам зробив свій вибір....
показати весь коментар
21.08.2026 06:36 Відповісти

Завантаження...

 
 