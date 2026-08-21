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У Солом’янському районі Києва завершили аварійно-відновлювальні роботи: загинули 16 осіб, 42 людини постраждали, 12 осіб вдалося врятувати, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі Києва завершено. Водночас уранці рятувальники планують відновити роботи на місці.
Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Загинули 16 людей
Нагадаємо, вночі 20 серпня Росія атакувала столицю. Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загинули 16 людей, ще 42 особи постраждали. Рятувальникам вдалося врятувати 12 людей.
На місці в Соломʼянському районі фахівці демонтували п’ять плит перекриття. Крім того, вони розібрали та вивезли 62 куб. м зруйнованих будівельних конструкцій.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв далекобійну відповідь Росії на масований удар по українській столиці.
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Все в Украине знают ,что ракеты к Пэтриотам закончились
Сбивать баллистику нечем
А значит - будут смерти гражданских
Возможно ,много смертей
Скажите - нормально,если президент, зная ,что впереди смерти
Едет подальше от столицы
Поиграть в теннис ,пострелять из лука и штангой побаловаться ?
Вместо того ,чтобы в авральном порядке искать оружие
И строить укрытия для спасения людей
Напомню вам ,что президента Украины зовут не Трамп
Его имя ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
,
Самый конченный президент в истории Америки...