У Солом’янському районі Києва завершили аварійно-відновлювальні роботи: загинули 16 осіб, 42 людини постраждали, 12 осіб вдалося врятувати, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі Києва завершено. Водночас уранці рятувальники планують відновити роботи на місці.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Загинули 16 людей

Нагадаємо, вночі 20 серпня Росія атакувала столицю. Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загинули 16 людей, ще 42 особи постраждали. Рятувальникам вдалося врятувати 12 людей.

На місці в Соломʼянському районі фахівці демонтували п’ять плит перекриття. Крім того, вони розібрали та вивезли 62 куб. м зруйнованих будівельних конструкцій.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв далекобійну відповідь Росії на масований удар по українській столиці.

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