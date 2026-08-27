Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером 27 августа в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских беспилотников. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов

В 18:22 — Поступали сообщения о реактивных БпЛА в направлении Одесской области с Черного моря. Реактивные БпЛА на юге Черниговской области, курс на Киевскую область, а также БпЛА на Харьков с севера.

В 18:23 — реактивный БпЛА в Тульчине Винницкой области с юга, курс на северо-запад.

В 18:28 — реактивный БпЛА в Черноморском.

В 18:30 — реактивный БпЛА в направлении Тыврова/Винницы с юга.

В 18:33 — БпЛА на Харьков с севера и юга. БпЛА на Запорожье с востока.

В 18:34 — реактивный БпЛА на Киев с севера.

Обновленная информация

В 18:48 - БпЛА на Запорожье с юга.

В 18:50 - БпЛА на Сумы с севера.

В 18:53 - БпЛА к востоку от Харькова, курс на север.

В 18:55 - Новые группы реактивных БПЛА с запада Черниговщины, курс на Киевщину.

В 18:57 - Реактивный БпЛА на западе от Катлабуг на Одесчине, курс на Измаил.

В 19:04 - Реактивный БпЛА курсом на Большую Дымерку в Киевской области с севера.

В 19:06 - БпЛА на Харьков с севера. БпЛА на Запорожье с юга.

В 19:06 – Реактивный БпЛА на Бровары/Киев.

Обновленная информация

В 19:18 - Реактивный БпЛА курсом на Харьковщину с севера Днепропетровщины Реактивные БпЛА на юге и востоке Харьковщины, на северо-западное направление.

В 19:24 - Реактивные БПЛА в р-не Броваров.

В 19:25 - Угроза применения баллистического вооружения с востока.

В 19:37 - Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 19:43 - Реактивные БпЛА восточнее Кременчуга курс северный.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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