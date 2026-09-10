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Новини Обстріл Сум
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РФ атакувала КАБами житловий сектор на околиці Сум: вже 11 постраждалих, серед яких - діти (оновлено)

Суми після обстрілу

Сьогодні, 10 вересня, російські окупанти вдарили двома КАБами по житловому сектору на околиці Сум, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, через російську атаку постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей - дівчатка 8-ми та 17-ти років. Дітям та чотирьом дорослим надають допомогу в лікарні.

Своєю чергою начальник МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що також зафіксовано влучання по одному з цивільних підприємств на околиці Сум у Зарічному районі. Займання ліквідовується.

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Оновлена інформація 

Пізніше стало відомо вже про трьох поранених дітей – до лікарні звернувся 14-річний хлопчик.

Загалом кількість постраждалих через удари КАБами по Сумах зросла до 11 людей.

Що передувало

Також читайте: Росіяни поширюють дипфейк про нібито підготовку до "здачі Сум" окупантам, - ЦПД

Автор: 

обстріл (36636) Сумська область (4941) Суми (1053) Сумський район (710)
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Топ коментарі
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Що це за досліди над людьми в Сумах ?(((Потужно розповідають ,що москлалі відступають від Сум,а кожен день отаке((Або протидійте Кабам,або евакуюйте людей без пафосу ,а чесно,мовляв,ми не можемо протидіяти терористам зараз,й тому так.В іншому випадку,вб'ють та скалічать усе населення міста((((
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10.09.2026 17:19 Відповісти
+1
Весь 26 г город Сумы и Сумская обл очень дорого платит кровью своей за безсмысленную окупацию части курской обл, которая явно была без конкретной цели, абы зайти и побыть что то доказывая! А ведь ухватить аэс очень просилось и возможно бы и вышло---слишком не ожидали. Тем более как противодействие захвату Запорожской аэс. И что характерно, с цветами никто не вышел встречать! И ранее, когда русский добровольческий корпус заходил в белгородскую обл, тоже восторгов не было совсем. Хлеба с солью не вынесли навстречу. И ответить нам нечем. Хоть до уренгоя уже слетали. 200 грамм взрывчатки долетело. ,,Шура---запускайте Берлагу!,,
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10.09.2026 17:45 Відповісти

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