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РФ атакувала КАБами житловий сектор на околиці Сум: вже 11 постраждалих, серед яких - діти (оновлено)
Сьогодні, 10 вересня, російські окупанти вдарили двома КАБами по житловому сектору на околиці Сум, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, через російську атаку постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей - дівчатка 8-ми та 17-ти років. Дітям та чотирьом дорослим надають допомогу в лікарні.
Своєю чергою начальник МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що також зафіксовано влучання по одному з цивільних підприємств на околиці Сум у Зарічному районі. Займання ліквідовується.
Оновлена інформація
Пізніше стало відомо вже про трьох поранених дітей – до лікарні звернувся 14-річний хлопчик.
Загалом кількість постраждалих через удари КАБами по Сумах зросла до 11 людей.
Що передувало
- Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали повторного удару по ТРЦ у центрі Сум, який зазнав атаки учора і призупинив роботу.
- 9 вересня російські війська прицільно атакували ударним БпЛА територію торгово-розважального центру в Сумах. Внаслідок атаки загинули студентка Медичного інституту СумДУ Таїсія Москвітіна і випускник Сумського національного аграрного університету Максим Максименко. Також відомо про 20 постраждалих.
- 10 вересня в Сумській громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по торговельному центру "Мануфактура". Сам ТРЦ через значні пошкодження тимчасово закрили на невизначений термін.
Топ коментарі
+1 Igor Grytselyak
показати весь коментар10.09.2026 17:19 Відповісти Посилання
+1 Борис Дородный #516688
показати весь коментар10.09.2026 17:45 Відповісти Посилання
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