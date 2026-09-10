РФ атакувала КАБами житловий сектор на околиці Сум: вже 11 постраждалих, серед яких - діти (оновлено)

Сьогодні, 10 вересня, російські окупанти вдарили двома КАБами по житловому сектору на околиці Сум, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, через російську атаку постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей - дівчатка 8-ми та 17-ти років. Дітям та чотирьом дорослим надають допомогу в лікарні.

Своєю чергою начальник МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що також зафіксовано влучання по одному з цивільних підприємств на околиці Сум у Зарічному районі. Займання ліквідовується.

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Оновлена інформація

Пізніше стало відомо вже про трьох поранених дітей – до лікарні звернувся 14-річний хлопчик.

Загалом кількість постраждалих через удари КАБами по Сумах зросла до 11 людей.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали повторного удару по ТРЦ у центрі Сум, який зазнав атаки учора і призупинив роботу.

9 вересня російські війська прицільно атакували ударним БпЛА територію торгово-розважального центру в Сумах. Внаслідок атаки загинули студентка Медичного інституту СумДУ Таїсія Москвітіна і випускник Сумського національного аграрного університету Максим Максименко. Також відомо про 20 постраждалих.

10 вересня в Сумській громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по торговельному центру "Мануфактура". Сам ТРЦ через значні пошкодження тимчасово закрили на невизначений термін.

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