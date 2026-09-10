У Сумах оголосили день жалоби після російського удару по ТРЦ: "Мануфактура" призупинила роботу

У Сумській громаді 10 вересня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по торговельному центру "Мануфактура", який стався напередодні ввечері. Сам ТРЦ через значні пошкодження тимчасово закрили на невизначений термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о.міського голови міста Суми Артем Кобзар.

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"Сьогодні, 10 вересня, у Сумській громаді оголошено день жалоби. Схиляємо голови в пам’ять про людей, які загинули внаслідок учорашнього удару по торговому центру в Зарічному районі Сум. Це непоправна втрата для родин і близьких та біль для всієї нашої громади", - написав Кобзар.

ТРЦ "Мануфактура" тимчасово закрили

Унаслідок атаки російського безпілотника торговельний центр "Мануфактура" зазнав значних пошкоджень. Через це адміністрація закладу ухвалила рішення призупинити роботу ТРЦ на невизначений термін.

Наразі на території торговельного центру тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки та відновлення пошкоджених об’єктів.

В адміністрації "Мануфактури" повідомили, що про подальші зміни та відновлення роботи торговельного центру повідомлять додатково.

Що відомо?

Російські війська прицільно ударним БпЛА поцілили по території торгово-розважального центру в Сумах. Внаслідок атаки загинули студентка Медичного інституту СумДУ Таїсія Москвітіна і випускник Сумського національного аграрного університету Максим Максименко.

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