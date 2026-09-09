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Новини Атака БпЛА на Суми
2 022 21

Окупанти прицільно вдарили дроном по території ТРЦ у Сумах: загинули 21-річні хлопець та дівчина, 20 постраждалих. ФОТО (оновлено)

Російські війська прицільно ударним БпЛА поцілили по території торгово-розважального центру в Сумах, унаслідок чого є жертви.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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РФ ударила по території ТРЦ в Сумах

Жертви атаки

Наразі підтверджено загибель однієї людини. Попередньо, кількість загиблих може бути більшою.

Також є поранені. Інформація уточнюється.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа.

На місці працюють усі необхідні служби. Тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція.

Читайте: Удар РФ по потягу на Сумщині: дві людини померли в лікарні, ще дві - у важкому стані

Є загроза повторних ударів

Крім того, наголошується, що існує загроза повторних ударів.

"Не перебувайте поруч із місцем влучання та залишайтеся у безпечних місцях", - наголосив голова ОВА.

Також дивіться: Ворог атакував дронами багатоповерхівки у Сумах: є поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Оновлена інформація 

Пізніше Григоров повідомив, що, на жаль, наразі відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах.

Двоє людей поранені. Інформація уточнюється. Триває ліквідація наслідків.

Оновлення

О 20:53 Григоров повідомив, що у лікарню доставлені 14 людей. Четверо – у важкому стані. Серед постраждалих троє дітей. 

Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

удар РФ по Сумах

О 22:25 Григоров надав уточнену інформацію щодо наслідків ворожого удару. Внаслідок удару РФ по торговельно-розважальному центру в Сумах загинули 21-річні хлопець та дівчина.

Інформація щодо третьої загиблої особи не підтвердилася.

Наразі відомо про 20 постраждалих. У важкому стані – двоє чоловіків та жінка. Ще одна жінка – у вкрай важкому стані. Серед поранених– троє дівчат віком 15–16 років. Їхні травми – легкі та середньої тяжкості.

Автор: 

обстріл (36612) Сумська область (4939) Суми (1049) Сумський район (710)
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Топ коментарі
+8
Якого х*я Белгород з Курськом нормально себе почувають? Ми можемо туди дістати. Їба**ти їхні ТЦ в людяний час, АЗС, вокзали. Якого ми тільки відгребаємо!? Все симетрично, бляха
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09.09.2026 20:35 Відповісти
+5
Це часом не ті люди, які в 19-му хотіли поржать?
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09.09.2026 20:59 Відповісти
+3
Це,часом,не ті люди,що засинають з томіком Прілєпіна або Булгакова під подушкою,мріють про роботу в Газпромє,а батькам московські пенсії і відпочинок в Пятігорскє??
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09.09.2026 21:15 Відповісти

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