Окупанти прицільно вдарили дроном по території ТРЦ у Сумах: загинули 21-річні хлопець та дівчина, 20 постраждалих. ФОТО (оновлено)
Російські війська прицільно ударним БпЛА поцілили по території торгово-розважального центру в Сумах, унаслідок чого є жертви.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Наразі підтверджено загибель однієї людини. Попередньо, кількість загиблих може бути більшою.
Також є поранені. Інформація уточнюється.
Зазначається, що внаслідок удару пошкоджені автівки на парковці та будівля ТРЦ. Виникла пожежа.
На місці працюють усі необхідні служби. Тривають ліквідація наслідків та рятувальна операція.
Є загроза повторних ударів
Крім того, наголошується, що існує загроза повторних ударів.
"Не перебувайте поруч із місцем влучання та залишайтеся у безпечних місцях", - наголосив голова ОВА.
Оновлена інформація
Пізніше Григоров повідомив, що, на жаль, наразі відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах.
Двоє людей поранені. Інформація уточнюється. Триває ліквідація наслідків.
Оновлення
О 20:53 Григоров повідомив, що у лікарню доставлені 14 людей. Четверо – у важкому стані. Серед постраждалих троє дітей.
Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.
О 22:25 Григоров надав уточнену інформацію щодо наслідків ворожого удару. Внаслідок удару РФ по торговельно-розважальному центру в Сумах загинули 21-річні хлопець та дівчина.
Інформація щодо третьої загиблої особи не підтвердилася.
Наразі відомо про 20 постраждалих. У важкому стані – двоє чоловіків та жінка. Ще одна жінка – у вкрай важкому стані. Серед поранених– троє дівчат віком 15–16 років. Їхні травми – легкі та середньої тяжкості.
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