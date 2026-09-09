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Новости Атака БПЛА на Сумы
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Оккупанты нанесли прицельный удар дроном по территории ТРЦ в Сумах: три человека погибли, есть раненые, возник пожар. ФОТО (обновлено)

Российские войска нанесли прицельный удар с помощью ударного БПЛА по территории торгово-развлекательного центра в Сумах, в результате чего есть жертвы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Россия нанесла удары по территории ТРЦ в Сумах

Жертвы атаки

На данный момент подтверждена гибель одного человека. Предположительно, число погибших может быть больше.

Также есть раненые. Информация уточняется.

Отмечается, что в результате удара повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар.

На месте работают все необходимые службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий и спасательная операция.

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Существует угроза повторных ударов

Кроме того, отмечается, что существует угроза повторных ударов.

"Не находитесь рядом с местом попадания и оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул глава ОВА.

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Обновленная информация 

Позже Григоров сообщил, что, к сожалению, на данный момент известно о трех погибших в результате вражеской атаки БПЛА по территории ТРЦ в Сумах.

Два человека ранены. Информация уточняется. Продолжается ликвидация последствий.

Автор: 

обстрел (35305) Сумская область (4508) Сумы (1463) Сумский район (703)
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Топ комментарии
+8
Якого х*я Белгород з Курськом нормально себе почувають? Ми можемо туди дістати. Їба**ти їхні ТЦ в людяний час, АЗС, вокзали. Якого ми тільки відгребаємо!? Все симетрично, бляха
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09.09.2026 20:35 Ответить
+5
Це часом не ті люди, які в 19-му хотіли поржать?
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09.09.2026 20:59 Ответить
+3
Це,часом,не ті люди,що засинають з томіком Прілєпіна або Булгакова під подушкою,мріють про роботу в Газпромє,а батькам московські пенсії і відпочинок в Пятігорскє??
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09.09.2026 21:15 Ответить

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