Оккупанты нанесли прицельный удар дроном по территории ТРЦ в Сумах: три человека погибли, есть раненые, возник пожар. ФОТО (обновлено)
Российские войска нанесли прицельный удар с помощью ударного БПЛА по территории торгово-развлекательного центра в Сумах, в результате чего есть жертвы.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
На данный момент подтверждена гибель одного человека. Предположительно, число погибших может быть больше.
Также есть раненые. Информация уточняется.
Отмечается, что в результате удара повреждены автомобили на парковке и здание ТРЦ. Возник пожар.
На месте работают все необходимые службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий и спасательная операция.
Существует угроза повторных ударов
Кроме того, отмечается, что существует угроза повторных ударов.
"Не находитесь рядом с местом попадания и оставайтесь в безопасных местах", - подчеркнул глава ОВА.
Обновленная информация
Позже Григоров сообщил, что, к сожалению, на данный момент известно о трех погибших в результате вражеской атаки БПЛА по территории ТРЦ в Сумах.
Два человека ранены. Информация уточняется. Продолжается ликвидация последствий.
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