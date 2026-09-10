В Сумах объявили день траура после российского удара по ТРЦ: "Мануфактура" приостановила работу

В Сумской общине 10 сентября объявили день траура по погибшим в результате российского удара по торговому центру "Мануфактура", который произошел накануне вечером. Сам ТРЦ из-за значительных повреждений временно закрыли на неопределенный срок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил и.о. мэра города Сумы Артем Кобзар.

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"Сегодня, 10 сентября, в Сумской громаде объявлен день траура. Склоняем головы в память о людях, погибших в результате вчерашнего удара по торговому центру в Заречном районе Сум. Это невосполнимая утрата для семей и близких и боль для всей нашей громады", — написал Кобзар.

ТРЦ "Мануфактура" временно закрыли

В результате атаки российского беспилотника торговый центр "Мануфактура" получил значительные повреждения. В связи с этим администрация заведения приняла решение приостановить работу ТРЦ на неопределенный срок.

В настоящее время на территории торгового центра ведутся работы по ликвидации последствий российской атаки и восстановлению поврежденных объектов.

В администрации "Мануфактуры" сообщили, что о дальнейших изменениях и возобновлении работы торгового центра сообщат дополнительно.

Что известно?

Российские войска нанесли прицельный удар с помощью ударного БПЛА по территории торгово-развлекательного центра в Сумах. В результате атаки погибли студентка Медицинского института СумГУ Таисия Москвитина и выпускник Сумского национального аграрного университета Максим Максименко.

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