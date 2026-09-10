РФ атаковала КАБами жилой сектор на окраине Сум: восемь пострадавших, среди которых - дети

Сегодня, 10 сентября, российские оккупанты нанесли два удара с помощью КАБ по жилому району на окраине Сум, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате российской атаки пострадали восемь человек, среди них двое детей — девочки 8 и 17 лет. Детям и четырем взрослым оказывают помощь в больнице.

В свою очередь начальник ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что также зафиксировано попадание в одно из гражданских предприятий на окраине Сум в Заречном районе. Пожар ликвидируется.

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Что предшествовало

Напомним, сегодня российские войска нанесли повторный удар по ТРЦ в центре Сум, который подвергся атаке вчера и приостановил работу.

9 сентября российские войска прицельно атаковали ударным БПЛА территорию торгово-развлекательного центра в Сумах. В результате атаки погибли студентка Медицинского института СумГУ Таисия Москвитина и выпускник Сумского национального аграрного университета Максим Максименко. Также известно о 20 пострадавших.

10 сентября в Сумской громаде объявили день траура по погибшим в результате российского удара по торговому центру "Мануфактура". Сам ТРЦ из-за значительных повреждений временно закрыли на неопределенный срок.

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