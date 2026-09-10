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РФ атаковала КАБами жилой сектор на окраине Сум: восемь пострадавших, среди которых - дети
Сегодня, 10 сентября, российские оккупанты нанесли два удара с помощью КАБ по жилому району на окраине Сум, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате российской атаки пострадали восемь человек, среди них двое детей — девочки 8 и 17 лет. Детям и четырем взрослым оказывают помощь в больнице.
В свою очередь начальник ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что также зафиксировано попадание в одно из гражданских предприятий на окраине Сум в Заречном районе. Пожар ликвидируется.
Что предшествовало
- Напомним, сегодня российские войска нанесли повторный удар по ТРЦ в центре Сум, который подвергся атаке вчера и приостановил работу.
- 9 сентября российские войска прицельно атаковали ударным БПЛА территорию торгово-развлекательного центра в Сумах. В результате атаки погибли студентка Медицинского института СумГУ Таисия Москвитина и выпускник Сумского национального аграрного университета Максим Максименко. Также известно о 20 пострадавших.
- 10 сентября в Сумской громаде объявили день траура по погибшим в результате российского удара по торговому центру "Мануфактура". Сам ТРЦ из-за значительных повреждений временно закрыли на неопределенный срок.
Топ комментарии
+1 Igor Grytselyak
показать весь комментарий10.09.2026 17:19 Ответить Ссылка
+1 Борис Дородный #516688
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+1 igor romanenko #506975
показать весь комментарий10.09.2026 18:50 Ответить Ссылка
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