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Новости Обстрел Сум
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РФ атаковала КАБами жилой сектор на окраине Сум: восемь пострадавших, среди которых - дети

Сумы после обстрела

Сегодня, 10 сентября, российские оккупанты нанесли два удара с помощью КАБ по жилому району на окраине Сум, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате российской атаки пострадали восемь человек, среди них двое детей — девочки 8 и 17 лет. Детям и четырем взрослым оказывают помощь в больнице.

В свою очередь начальник ГВА Сергей Кривошеенко сообщил, что также зафиксировано попадание в одно из гражданских предприятий на окраине Сум в Заречном районе. Пожар ликвидируется.

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Что предшествовало

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Автор: 

обстрел (35326) Сумская область (4512) Сумы (1464) Сумский район (705)
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Топ комментарии
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Що це за досліди над людьми в Сумах ?(((Потужно розповідають ,що москлалі відступають від Сум,а кожен день отаке((Або протидійте Кабам,або евакуюйте людей без пафосу ,а чесно,мовляв,ми не можемо протидіяти терористам зараз,й тому так.В іншому випадку,вб'ють та скалічать усе населення міста((((
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10.09.2026 17:19 Ответить
+1
Весь 26 г город Сумы и Сумская обл очень дорого платит кровью своей за безсмысленную окупацию части курской обл, которая явно была без конкретной цели, абы зайти и побыть что то доказывая! А ведь ухватить аэс очень просилось и возможно бы и вышло---слишком не ожидали. Тем более как противодействие захвату Запорожской аэс. И что характерно, с цветами никто не вышел встречать! И ранее, когда русский добровольческий корпус заходил в белгородскую обл, тоже восторгов не было совсем. Хлеба с солью не вынесли навстречу. И ответить нам нечем. Хоть до уренгоя уже слетали. 200 грамм взрывчатки долетело. ,,Шура---запускайте Берлагу!,,
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10.09.2026 17:45 Ответить
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Люди різні, по різному себе поводять, хто виїхав, дочка з дітьми ще на початку березня 22-го через блокаду виїхала, знайомі трошники допомогли з маршрутом. По області вже біля 300 населених пунктів до евакуації. І ще, люди звикли до такого життя, тривога майже постійно, весь час летить багато дронів різних типів але місто живе своїм життям.
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10.09.2026 18:50 Ответить

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