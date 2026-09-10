Россияне снова нанесли удар по ТРЦ в Сумах, который подвергся атаке вчера

Сегодня, 10 сентября, российские войска нанесли повторный удар по ТРЦ в центре Сум, который вчера подвергся атаке и приостановил работу.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Враг только что нанес еще один удар по ТРЦ в центре Сум", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реактивный БПЛА попал в здание торгового центра, который после вчерашнего обстрела закрылся для восстановительных работ.

Удар вызвал возгорание, которое локализуется в условиях повторных угроз.

Предварительно информация о пострадавших не поступала.

Сообщается, что последствия повреждений уточняются.

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Что предшествовало

Напомним, 9 сентября российские войска прицельно атаковали ударным БПЛА территорию торгово-развлекательного центра в Сумах. В результате атаки погибли студентка Медицинского института СумГУ Таисия Москвитина и выпускник Сумского национального аграрного университета Максим Максименко. Также известно о 20 пострадавших.

10 сентября в Сумской громаде объявили день траура по погибшим в результате российского удара по торговому центру "Мануфактура". Сам ТРЦ из-за значительных повреждений временно закрыли на неопределенный срок.

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