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Россияне снова нанесли удар по ТРЦ в Сумах, который подвергся атаке вчера
Сегодня, 10 сентября, российские войска нанесли повторный удар по ТРЦ в центре Сум, который вчера подвергся атаке и приостановил работу.
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг только что нанес еще один удар по ТРЦ в центре Сум", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реактивный БПЛА попал в здание торгового центра, который после вчерашнего обстрела закрылся для восстановительных работ.
Удар вызвал возгорание, которое локализуется в условиях повторных угроз.
Предварительно информация о пострадавших не поступала.
Сообщается, что последствия повреждений уточняются.
Что предшествовало
- Напомним, 9 сентября российские войска прицельно атаковали ударным БПЛА территорию торгово-развлекательного центра в Сумах. В результате атаки погибли студентка Медицинского института СумГУ Таисия Москвитина и выпускник Сумского национального аграрного университета Максим Максименко. Также известно о 20 пострадавших.
- 10 сентября в Сумской громаде объявили день траура по погибшим в результате российского удара по торговому центру "Мануфактура". Сам ТРЦ из-за значительных повреждений временно закрыли на неопределенный срок.
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