Росіяни знову вдарили по атакованому вчора ТРЦ у Сумах

Сьогодні, 10 вересня, російські війська завдали повторного удару по ТРЦ у центрі Сум, який зазнав атаки учора і призупинив роботу.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ворог щойно наніс ще один удар по ТРЦ у центрі Сум", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що реактивний БпЛА влучив по будівлі торговельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт.

Удар спричинив загорання, яке локалізовується в умовах повторних загроз.

Попередньо інформація про потерпілих не надходила.

Повідомляється, що наслідки пошкоджень уточнюються.

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Що передувало

Нагадаємо, 9 вересня російські війська прицільно атакували ударним БпЛА територію торгово-розважального центру в Сумах. Внаслідок атаки загинули студентка Медичного інституту СумДУ Таїсія Москвітіна і випускник Сумського національного аграрного університету Максим Максименко. Також відомо про 20 постраждалих.

10 вересня в Сумській громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по торговельному центру "Мануфактура". Сам ТРЦ через значні пошкодження тимчасово закрили на невизначений термін.

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