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Росіяни знову вдарили по атакованому вчора ТРЦ у Сумах
Сьогодні, 10 вересня, російські війська завдали повторного удару по ТРЦ у центрі Сум, який зазнав атаки учора і призупинив роботу.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Ворог щойно наніс ще один удар по ТРЦ у центрі Сум", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що реактивний БпЛА влучив по будівлі торговельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт.
Удар спричинив загорання, яке локалізовується в умовах повторних загроз.
Попередньо інформація про потерпілих не надходила.
Повідомляється, що наслідки пошкоджень уточнюються.
Що передувало
- Нагадаємо, 9 вересня російські війська прицільно атакували ударним БпЛА територію торгово-розважального центру в Сумах. Внаслідок атаки загинули студентка Медичного інституту СумДУ Таїсія Москвітіна і випускник Сумського національного аграрного університету Максим Максименко. Також відомо про 20 постраждалих.
- 10 вересня в Сумській громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару по торговельному центру "Мануфактура". Сам ТРЦ через значні пошкодження тимчасово закрили на невизначений термін.
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