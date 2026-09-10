Рашисты нанесли удар по Павлограду: 2 погибших и 18 раненых, горят торговые павильоны

10 сентября российские войска атаковали город Павлоград в Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Два человека погибли, по меньшей мере восемнадцать получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград.

В результате российского удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин.

Некоторые СМИ пишут, что россияне нанесли удар по ТРЦ в середине дня, когда на улицах было много людей.

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Другие атаки врага

10 сентября россияне нанесли удар двумя КАБами по Сумам, в частности по жилому району на окраине города.

Они также повторно атаковали торговый центр. Всего в Сумах пострадали 11 человек, среди них ранены трое детей — девочки 8 и 17 лет и 14-летний мальчик. Медики оказывают им необходимую помощь.

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