2 378 10
Рашисты нанесли удар по Павлограду: 2 погибших и 18 раненых, горят торговые павильоны
10 сентября российские войска атаковали город Павлоград в Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Два человека погибли, по меньшей мере восемнадцать получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград.
В результате российского удара горят автомобили, торговые павильоны и магазин.
Некоторые СМИ пишут, что россияне нанесли удар по ТРЦ в середине дня, когда на улицах было много людей.
Другие атаки врага
- 10 сентября россияне нанесли удар двумя КАБами по Сумам, в частности по жилому району на окраине города.
- Они также повторно атаковали торговый центр. Всего в Сумах пострадали 11 человек, среди них ранены трое детей — девочки 8 и 17 лет и 14-летний мальчик. Медики оказывают им необходимую помощь.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль