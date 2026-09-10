Ворог вдарив по Краматорську 6 ФАБами: вже відомо про 22 поранених, серед яких - немовля. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 10 вересня, російські війська завдали чергових ударів по місту Краматорськ у Донецькій області, внаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що близько 11-ї години росіяни 4 рази обстріляли місто. Влучання зафіксовані поблизу освітніх закладів та біля багатоповерхівки.

На місцях працюють відповідальні служби.

Повідомляється, що внаслідок атаки поранені щонайменше 7 людей. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки атак встановлюються.

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Мешканців закликають евакуюватися

"Кожен день приносить Донеччині нові російські обстріли і нові жертви серед цивільних. Залишатися тут — небезпечно! Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!" - додав начальник ОВА.

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Оновлена інформація

Станом на 13:15 відомо про 16 поранених.

За даними Донецької обласної прокуратури, станом на 14:20 відомо, що кількість потерпілих у Краматорську зросла до 19, серед яких 8-місячне немовля.

Ворог вдарив по місту 6 авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.

Станом на 18:20 кількість поранених у Краматорську зросла до 22, серед них - восьмимісячне немовля.

Пошкоджено 14 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, гуртожиток, крамницю і 14 автівок.

Наслідки атаки





