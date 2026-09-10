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Новини Фото Обстріли Донеччини Обстріл Краматорська
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Ворог вдарив по Краматорську 6 ФАБами: вже відомо про 22 поранених, серед яких - немовля. ФОТОрепортаж (оновлено)

Сьогодні, 10 вересня, російські війська завдали чергових ударів по місту Краматорськ у Донецькій області, внаслідок чого є поранені та руйнування.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Краматорську

Що відомо

Зазначається, що близько 11-ї години росіяни 4 рази обстріляли місто. Влучання зафіксовані поблизу освітніх закладів та біля багатоповерхівки.

На місцях працюють відповідальні служби.

Повідомляється, що внаслідок атаки поранені щонайменше 7 людей. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки атак встановлюються.

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Мешканців закликають евакуюватися

"Кожен день приносить Донеччині нові російські обстріли і нові жертви серед цивільних. Залишатися тут — небезпечно! Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь своєчасно!" - додав начальник ОВА.

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Оновлена інформація 

Станом на 13:15 відомо про 16 поранених.

За даними Донецької обласної прокуратури, станом на 14:20 відомо, що кількість потерпілих у Краматорську зросла до 19, серед яких 8-місячне немовля.

Ворог вдарив по місту 6 авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.

Станом на 18:20 кількість поранених у Краматорську зросла до 22, серед них - восьмимісячне немовля. 

Пошкоджено 14 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, гуртожиток, крамницю і 14 автівок.

Наслідки атаки

Атака РФ на Краматорськ
Атака РФ на Краматорськ
Атака РФ на Краматорськ

Автор: 

Краматорськ (983) обстріл (36677) Донецька область (11810) Краматорський район (1493)
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Топ коментарі
+4
«40-денна операція впливу на РФ» (або «примусу до миру») - це комплексна кампанія далекобійних та середньої дальності ударів, яку 25 червня 2026 року затвердив Оманська Гнида

це вона, да ?
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10.09.2026 15:12 Відповісти
+3
Стефанчуки з аброхамієм, єрмак з КабМіндічами і татаров з кропивою і кравченко з отими «каралєвнами», не постраждали!!??
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10.09.2026 13:34 Відповісти
+2
Це добрий результат, але на забезпеченні орків він не вплинув, як і на ситуації на фронті. Знищення цивільної інфраструктури частково зменшило надходження в бюджет рашки і викликало певне незадоволення місцевого бидла від черг за пальним.
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10.09.2026 15:28 Відповісти

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